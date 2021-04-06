Тодоренко откровенно о съемках в купальниках: "Стыдилась своего тела"

Телеведущая рассказала, какие у нее раньше были комплексы

Регина Тодоренко, которая недавно удивила новым образом, рассказала, что стыдилась своего тела . В Instagram популярная телеведущая опубликовала откровенный пост о своих комплексах.

По словам Регины, съемки в купальниках были для нее настоящим испытанием.

"Я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса. Особенно в программах "Орел и решка" выходы в купальнике были для меня невыносимы. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты — мне так казалось", — рассказала Регина.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko Реклама

Телеведущая призналась, что ей удалось избавиться от комплексов и за это она благодарит движение бодипозитива. Сейчас Тодоренко смогла полюбить себя.

"Любовь к себе — для меня больше, чем просто принятие себя такой, какая есть. Скорее, наоборот — это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, ежедневная активация клеток всего организма, употребление полезной и вкусной еды, духовное развитие! Когда в голове порядок, тело здорово и не нуждается в оценке и сравнении с общепринятыми стандартами", – написала Регина.

Ранее у Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь.