Тогда и сейчас: сравниваем выступления Милы Нитич на "Голоcі країни" в первом и 11-м сезонах (видео)

В третьем выпуске шоу "Голос країни 11" на проект пришла известная украинская певица Мила Нитич.

Ровно 10 лет назад, в 2011 году, Мила принимала участие в первом сезоне "Голосу країни". Тогда судьями проекта были Александр Пономарев, Руслана, Стас Пьеха и Диана Арбенина. Мила выбрала команду Стаса.

Предлагаем сравнить выступления Милы в 2011 и 2021 годах – в 1 и 11 сезонах шоу "Голос країни".

Мила Нитич в первом сезоне "Голосу країни"

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Недавно Нитич разорвала контракт со своим продюсером Владимиром Бебешко. Прекращение сотрудничества прошло не без ссор и разногласий. Сейчас, придя на "Голос країни", Мила готова начать все с чистого листа. К ней повернулись все четыре тренера, которые совсем не ожидали увидеть свою коллегу на сцене проекта. Мила выбрала команду Тины Кароль.

Мила Нитич в 11 сезоне шоу "Голос країни"

Мила Нитич: интересные факты о певице

Настоящее имя – Людмила Нитичук.

Отец Милы — музыкант, духовик, звукорежиссер, мать – экономист.

Мила с восьми лет занималась в музыкальной школе по классу фортепиано.

В 16 лет начала работать с эстрадно-симфоническим оркестром и эстрадным оркестром УМВД Украины.

Училась в Хмельницком национальном университете, куда в 2007 году поступила на специальность инженер-педагог (моделирование-конструирование швейных изделий).

В 2008 году Мила Нитич отправилась в Киев на проект "Караоке на Майдане". Стала участницей десятого сезона телепроекта "Шанс" и вышла в финал.

Сотрудничала с продюсером Владимиром Бебешко.

Заняла третье место на конкурсе "Новая волна" и получила специальный приз конкурса от Аллы Пугачевой — "Золотую звезду Аллы", а также – денежную награду в размере пятидесяти тысяч долларов.

Напомним, на "Голосі країни" выступила внучка Виктора Ющенко.