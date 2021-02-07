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Тогда и сейчас: сравниваем выступления Милы Нитич на "Голоcі країни" в первом и 11-м сезонах (видео)

7 февраля, 23:57

Анна Пономаренко

Давайте сравним выступления певицы

В третьем выпуске шоу "Голос країни 11" на проект пришла известная украинская певица Мила Нитич.

Ровно 10 лет назад, в 2011 году, Мила принимала участие в первом сезоне "Голосу країни". Тогда судьями проекта были Александр Пономарев, Руслана, Стас Пьеха и Диана Арбенина. Мила выбрала команду Стаса.

Предлагаем сравнить выступления Милы в 2011 и 2021 годах – в 1 и 11 сезонах шоу "Голос країни".

Мила Нитич в первом сезоне "Голосу країни"

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Недавно Нитич разорвала контракт со своим продюсером Владимиром Бебешко. Прекращение сотрудничества прошло не без ссор и разногласий. Сейчас, придя на "Голос країни", Мила готова начать все с чистого листа. К ней повернулись все четыре тренера, которые совсем не ожидали увидеть свою коллегу на сцене проекта. Мила выбрала команду Тины Кароль.

Мила Нитич в 11 сезоне шоу "Голос країни"

Мила Нитич: интересные факты о певице

Напомним, на "Голосі країни" выступила внучка Виктора Ющенко.

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