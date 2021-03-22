Ток-шоу "Говорить Україна" поможет девушке, красоту которой уничтожили кислотой

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в понедельник, 22 марта, станут известны подробности шокирующей истории, которая случилась с 18-летней Юлией. Девушку угрозами и запугиванием ночью выманили из дома на безлюдное поле, где жестоко поиздевались. Юлию облили кислотой. Теперь ее лицо и тело в страшных рубцах и ожогах.

Девушка больше всего мечтала встретить свою любовь и выйти замуж, но сейчас стесняется выйти даже на улицу. Трагедия произошла два года назад, но Юлия до сих пор боится за свою жизнь, ведь ее обидчика до сих пор не нашли и не наказали. Кто и за что так жестоко поиздевался над девушкой и есть ли шанс вернуть ей красоту, станет известно в студии.

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Перед нападением Юлия начала получать сообщения, поступавшие ей каждый вечер с угрозами. Юля рассказала об этом родителям, а они сообщили правоохранительным органам. Полиция ничего не сделала. Позже родителям Юли подожгли сарай, в котором был скот, животные чудом не погибли. Но на этом угрозы не остановились. Потом кто-то ночью, пока все спали, поджег дом, а возгорание началось именно с той комнаты, где спали родители Юлии. Она как раз в то время была на учебе в городе, поэтому, испуганная поехала домой. Впоследствии Юлии пришла записка, в которой были угрозы и приказ прийти в два часа ночи на безлюдное поле, к электрическим столбам. Также в записке было предупреждение, чтобы девушка никому об этом не говорила, иначе ее мать, отца и младшего брата убьют. Юлия никого не предупредив, рискуя своей жизнью, решила выполнить все эти указания и пошла на поле, где ее облили серной кислотой.

Страшные ожоги, долгая реабилитация, сломанная психика и затяжная депрессия. К сожалению, после этой истории девушка уже не смогла вернуться к учебе. Реабилитация длилась почти год. У нее были химические ожоги головы, лица, правого глаза, шеи, грудной клетки, правого плечевого сустава, левого бедра и левой голени, правого бедра, и все это сопровождалось сильным физическим страданием и невыносимой болью.

Ведущий Алексей Суханов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

"Уже два года прошло после этих событий, Юля держится. Но ее комплексы мешают ей самой в общении. Она даже сейчас в социальных сетях выставляет фото, которые были сделаны до трагедии. Она стесняется себя, общается только в виртуальном пространстве. Юлия заботится обо всех, и сейчас единственная, кто зарабатывает деньги в семье и дает их своим родным, брату, матери и отцу", – рассказала бабушка девушки на телеканале "Украина".

По словам женщины, внучка боится, что тот, кто с ней так поступил, может вернуться, чтобы закончить свое дело и убить ее, ведь полиция до сих пор не нашла виновного.

Журналисты ток-шоу "Говорить Україна" взялись за собственное расследование и пришли к неожиданным выводам. В чем признается Юлия на ток-шоу, кого подозревает в преступлении, и кто из ее родных будет вынужден приходить тест на полиграфе – станет известно на телеканале "Украина".

Ранее парень, которого спасли от "группы смерти" в соцсети, пришел на ток-шоу "Говорить Україна".