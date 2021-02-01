Ток-шоу "Говорить Україна" разберется, почему мужчина застрелил свою невесту на глазах у детей

Мужчине грозит срок в 15 лет, однако убийство могло быть непреднамеренным

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна", которое выйдет на телеканале "Украина" с ведущим Алексеем Сухановым, раскроются подробности трагедии, которая произошла в Днепре.

Ровно за неделю до свадьбы Дмитрий на глазах двоих детей наставил ружье на любимую и убил ее. Полиция возбудила дело как умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, но кое-кто убежден – это несчастный случай. Почему Дмитрий купил оружие за месяц до трагедии? Кто положил в ружье смертельный патрон? Что собственными глазами видел единственный свидетель говорит ли он правду – станет известно на телеканале "Украина".

Телеведущий Алексей Суханов / Фото: пресс-служба

В ток-шоу "Говорить Україна" обратился друг Дмитрия, Александр, который убежден, страшная трагедия – роковая случайность. 12 января Дмитрий выстрелил в Татьяну на глазах двух младших детей 10 и 14 лет. Оружие Дмитрий приобрел с целью защиты. В тот трагический день, когда все произошло, он показывал, как вставляются патроны. И когда отводил от Татьяны ружье – произошел случайный выстрел.

"Дмитрий очень любил Таню! Он планировал жениться! Мы с ним вместе выбирали обручальные кольца! Он буквально светился от счастья! Я его лучший друг, по сути единственный родной человек. Потому что он вырос без отца, а его мама сейчас за границей. Да, я не отрицаю: Дмитрий виноват в неосторожности, но у него не было умысла убивать Таню! Я здесь ради справедливости! Спасите Дмитрия!", – сказал Александр.

Все мальчики. Старшему 19, он живет с родным отцом. Меньшие двое жили с Таней. Когда в их семью вошел Дима, то они его сразу приняли как родного. И Дима их тоже полюбил. Дети сейчас очень переживают за него.

Дмитрий с Татьяной жили в одном районе, а после знакомства вскоре решили пожениться. Даже после смерти матери дети очень переживают за Дмитрия, а тот в свою очередь говорит, что теперь будет жить ради них.

От чего умерла первая жена Дмитрия? Кто расскажет об агрессивном инциденте с участием мужчины, какую находку сделает полиция в квартире, где произошла трагедия, и что покажет полиграф, станет известно в студии уже сегодня.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

В предыдущем выпуске "Говорить Україна" французского мужчину спасли из любовной западни с украинцами.