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Токарь, который создал легендарный "Ералаш". Каким был Борис Грачевский

15 января, 00:19

Элина Пелешенко

Ему был 71 год

14 января стало известно о смерти бессменного художественного руководителя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевксого. Его запомнят за те "веселые истории,которые экран покажет нам", а многие популярные сейчас актеры скажут "спасибо" за путевку в жизнь.

Борис Юрьевич родился 18 марта 1949 года в Москве в семье культработника и библиотекаря. Он рос творческой личностью – в 6 лет вышел с отцом на сцену, в 10 лет поставил первый танец, в 11 — новогодний утренник.

В 1968 окончил Калининградский механический техникум и получил специальность токарь. В этом же году он устроился на Центральную киностудию детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Свой путь на киностудии он начинал в качестве грузчика, а потом поднялся по карьерной лестнице до заместителя директора съемочной группы. Грачевскому удалось поработать вместе с Александром Роу и Василием Шукшиним.

Борис Грачевский / Фото: Instagram

Будущему кинорежиссеру хотелось покорять новые высоты. В 1974 году Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмелико основали легендарный киножурнал "Ералаш". Программу полюбили и дети и взрослые. В течение 47 лет "Ералаш" выходил на экраны. В свое время в "Ералаше" снимались Вячаслав Тихонов, Дмитрий Нагиев, Анастасия Сиваева, Александр Головин, певица Глюкоза, Юлия Волкова.

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В 2009 году снял свой первый полнометражный художественный фильм "Крыша" о девочках-подростках.

Пробовал себя Грачевский и в качестве актера. Он снялся в комедии "Мексиканский вояж Степаныча" и сериале "Трое сверху". Также он написал несколько книг "Идиотизм", которая вышла в 2009 году и "Я мартышка" – в 2016.

С 2017 года был членом жюри детского КВН на детском телеканале "Карусель".

Борис Грачевский называл "Ералаш" своим любимым делом и занимался проектом до 2020 год. В одном из последних интервью он признавался, что работать над выпусками становится все труднее. Грачевский не исключал, что у легендарного киножурнала может появится новый художественный руководитель.

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