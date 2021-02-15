Поп-музыка 80-х и классика хэви-метала снижают тревожность — исследование

Техно – наименее расслабляющий жанр музыки и наименее эффективный в снижении тревожности, говорится в новом исследовании, опубликованном на Mixmag. Исследователи также называли те жанры, которые помогут человеку расслабиться и успокоиться.

В исследовании приняли участие 1540 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Они слушали плейлисты Spotify с разными музыкальными жанрами, включая техно, дабстеп и рок-гимны 70-х – три основных типа музыки, которые зафиксировали повышение кровяного давления в подопытных.

Какая музыка помогает справиться с тревожностью / Фото: Unsplash

При этом техно, дабстеп и классический чиллаут также вошли в тройку основных жанров, способствующих увеличению пульса среди добровольцев.

А вот среди жанров, которые снизили кровяное давление добровольцев, были поп-музыка 80-х и 2000-х годов, а также классика хэви-метала.

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Исследование провела турецкая клиника Vera Clinic

"С медицинской точки зрения в этом есть большой смысл. Поп-хиты 80-х могут вызвать у многих людей положительную ностальгию, а их ритм – вызвать выброс эндорфинов и серотонина в мозг, усиливая чувство счастья и спокойствия. Что касается хэви-метала, я бы заметил, что злая музыка может помочь слушателям осознать свои чувства и, как следствие, привести к большему благополучию", – прокомментировал исследование доктор Омер Авланмиш.

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