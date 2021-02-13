13 февраля свой 47-й день рождения празднует британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс, который стал папой в День всех влюбленных. По этому случаю мы решили показать самые горячие фото знаменитого красавчика в молодости.
Сейчас Уильямс выглядит ни чуть не хуже, чем в 20 лет, но эти его снимки вы точно раньше не видели!
Кстати, уже завтра мы будем праздновать День влюбленных, а Робби Уильямс вряд ли поздравит вашего любимого человека с этим днем, так что предлагаем брать все в свои руки – смотрите нашу инструкцию как провести 14 февраля, чтобы запомнить этот день на всю жизнь.
ТОП-10 горячих фото молодого Робби Уильямса
Робби Уильямс родился 13 февраля 1974 года в городе Сток-он-Трент в семье Питера и Джанет Терезы Уильямс. Его карьера началась с бойз-бенда Take That, куда будущий артист попал после школы.
Однажды Робби Уильямс принял решение покинуть Тake That, а после коллектив и вовсе распался.
В 1996 году Робби начал работу над первым студийным альбомом. Как раз в тот период певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.
Нельзя отрицать, что его дела в сольной карьере практически сразу пошли хорошо. За его плечами десятки успешных альбомов и синглов, награды и миллионное состояние.
Робби Уильямс считается самым продаваемым иностранным исполнителем в Латинской Америке и одним из самых красивых мужчин планеты, по нашему скромному мнению.
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Ранее мы писали, что Робби Уильямс во второй раз сделал предложение жене.