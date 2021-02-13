13 февраля свой 47-й день рождения празднует британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс, который стал папой в День всех влюбленных. По этому случаю мы решили показать самые горячие фото знаменитого красавчика в молодости.

Сейчас Уильямс выглядит ни чуть не хуже, чем в 20 лет, но эти его снимки вы точно раньше не видели!

Кстати, уже завтра мы будем праздновать День влюбленных, а Робби Уильямс вряд ли поздравит вашего любимого человека с этим днем, так что предлагаем брать все в свои руки – смотрите нашу инструкцию как провести 14 февраля, чтобы запомнить этот день на всю жизнь.

ТОП-10 горячих фото молодого Робби Уильямса

Фото: Getty Images

Робби Уильямс родился 13 февраля 1974 года в городе Сток-он-Трент в семье Питера и Джанет Терезы Уильямс. Его карьера началась с бойз-бенда Take That, куда будущий артист попал после школы.

Фото: Getty Images

Однажды Робби Уильямс принял решение покинуть Тake That, а после коллектив и вовсе распался.

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Фото: Getty Images

В 1996 году Робби начал работу над первым студийным альбомом. Как раз в тот период певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Фото: Getty Images

Нельзя отрицать, что его дела в сольной карьере практически сразу пошли хорошо. За его плечами десятки успешных альбомов и синглов, награды и миллионное состояние.

Фото: Getty Images

Робби Уильямс считается самым продаваемым иностранным исполнителем в Латинской Америке и одним из самых красивых мужчин планеты, по нашему скромному мнению.

Фото: Getty Images

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Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Робби Уильямс во второй раз сделал предложение жене.