Сексуальная Николь Кидман и эпатажный Джаред Лето: самые яркие образы SAG Awards 2021

Этой ночью в рамках 27-й ежегодной премии SAG Awards стали известны имена лучших киноактеров 2020 года. И хотя церемония проходила в виртуальном формате, это не помешало звездным гостям блеснуть яркими образами. Чего стоит только Джаред Лето в лиловом костюме с очаровательным клатчем-ракушкой… В общем, смотрите сами! Самые роскошные, смелые и утонченные наряды SAG Awards 2021 — уже в этой подборке.
Николь Кидман / Фото: instagram.com/giorgioarmani
Николь Кидман / Фото: instagram.com/nicolekidman
Аня Тейлор-Джой / Фото: instagram.com/tiffanyandco
Аня Тейлор-Джой / Фото: instagram.com/tiffanyandco
Эмма Коррин / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin
Джаред Лето / Фото: instagram.com/jaredleto
Лили Коллинс / Фото: instagram.com/lilyjcollins
Лили Коллинс / Фото: instagram.com/lilyjcollins
Эль Фэннинг / Фото: instagram.com/ellefanning
Джиллиан Андерсон / Фото: instagram.com/gilliana
Ванесса Кирби / Фото: instagram.com/vanessa__kirby
Ванесса Кирби / Фото: instagram.com/vanessa__kirby
Кейли Куоко / Фото: instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко / Фото: instagram.com/jamiemakeup
Кейт Бланшетт / Фото: instagram.com/givenchyofficial
Флоренс Хант / Фото: instagram.com/florencehunt
Лесли Одом-младший
Лесли Одом-младший / Фото: instagram.com/kris_van_assche
Напомним, еще больше интересных образов звезды продемонстрировали на церемонии "Грэмми-2021".