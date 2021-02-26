Легендарная "Два кольори". В чьем исполнении прозвучала лучше всего (голосование)

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка удивил публику, перепев легендарную песню "Два кольори" на английском языке.

Первым исполнителем этой композиции был украинский оперный певец Анатолий Мокренко. Автор музыки – Александр Билаш, а слов – Дмитрий Павлычко.

В этой подборке Сегодня.Lifestyle решили вспомнить звезд, которые когда-либо исполняли "Два кольори".

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Виктор Павлик

Певец Виктор Павлик не только пишет собственные песни, но и любит исполнять популярные украинские композиции. "Два кольори" – не стала исключением.

Оксана Муха

Оксана Муха – украинская исполнительница и победительница девятого сезона шоу "Голос країни".

"Так звучит душа Украины, так поет сама Украина", – говорил ее наставник в проекте, популярный певец Дан Балан.

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Квитка Цисык

А теперь послушайте "Два кольори" в исполнении легендарной американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык.

Мария Яремчук

Не менее трогательно "Два кольри" исполнила украинская певица, дочь народного артиста Украины Назария Яремчука – Мария Яремчук.

Олег Скрипка

И, конечно же, новая версия песни от Олега Скрипки с художественным перевод текста на английский язык!

Чье исполнение лучше? Виктор Павлик Оксана Муха Квитка Цисык Мария Яремчук Олег Срипка

Ранее мы делали подборку артистов, которые исполнили хит "Червона рута".