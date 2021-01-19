Что почитать во время локдауна: топ-5 книг от телеведущей Марины Кухар

Популярная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар рассказала, какие из прочитанных в прошлом году книг, готова перечитывать и советовать друзьям.

Телеведушая Марина Кухар / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В прошлом году у всех нас было больше времени дома. В том числе и на книги. Из того, что я прочитала, могу посоветовать эти пять", – рассказала Марина Кухар.

"Грязь кладбищенская" Мартина О Кайна

"Грязь кладбищенская" Мартина О Кайна / Фото: скриншот

Роман, ожидавший перевода с гэльского почти семь десятилетий. Его считали слишком "джойсовским". Вся книга – разговоры мертвецов о живом. Все персонажи – отжили свое и где-то на кладбище в Ирландии в послевоенные времена ведут между собой разговоры. Для меня это – роман о тщетности – с совершенными диалогами.

"Третий полицейский" Фланн О'Брайен

"Третий полицейский" Фланн О'Брайен / Фото: скриншот

Сразу, как дочитала "Грязь кладбищенскую", захотелось вспомнить еще одного гениального ирландца. И взялась перечитывать "Третьего полицейского". Фантастический черный юмор, абсурд и искривленная реальность. Книга, расшатывающая сознание, как на качелях. Сумасшедшая, абсурдная, нелогичная Вселенная.

"Экономика добра и зла" Томаша Седлачека

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"Экономика добра и зла" Томаша Седлачека / Фото: Meduza

Мне было интересно, как можно сухую науку сделать приключенческим бестселлером. Выстроить на мифах, начиная с "Эпоса о Гильгамеше" и Библии – логику развития нашей цивилизации. Легко и доступно. И думально. "Хотя все, что нас окружает, имеет ценность, но только некоторые вещи имеют еще и цену".

"Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса

"Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса / Фото: knigomania.in.ua

Еще один бестселлер, попавший в руки. Легкое чтиво, если так можно назвать триллер-детектив. Неизбитый сюжет, неожиданный финал. Главная героиня замолчала после убийства мужа. Ее считают главной подозреваемой. И пока она молчит, психотерапевт пытается выяснить, что же привело к такой развязке. Динамично, интригует, держит в напряжении. Немного есть клише и штампов, но это уж как для привередливого читателя.

Ю Несбе – целая серия детективов о Харри Холе, который ловит серийных убийц

"И прольется кровь" Ю Несбе / Фото: rozetka.com.ua

Первый роман вышел в 1997 году, последний – в 2019 году. Есть чем занять глаза. Легкое чтение для зимнего вечера. Кроме перипетий детектива, автор развлекает всевозможными фактами о жизни Норвегии. Я проглотила все 12 за пару недель.

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