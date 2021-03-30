Эти приложения стоит немедленно удалить из смартфона — рассказываем почему

Каждый пользователь предпочитает установить на свой смартфон множество полезных приложений, считая, что это "прокачает" устройство. Но на самом деле есть приложения, которые наоборот будут даже мешать работе гаджета. В итоге переизбыток ненужных приложений просто приведет к тому, что смартфон начнет медленнее работать, а его батарея будет быстрее садиться. Мы разобрались, какие приложения следует как можно скорее удалить из своего смартфона, чтобы он работал без сбоев.

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1. Предустановленные приложения

Многие производители делают очень обильную начинку в смартфоне из так называемых предустановленных приложений. К примеру, не все пользуются картами, чтобы ориентироваться в городе. А это приложение занимает довольно много места на смартфоне, а также быстро сжигает заряд батареи, ведь приложение фактически постоянно работает, отслеживая где вы находитесь. Потому если у вас нет надобности использовать карты, это приложение можно смело удалить. Или же хотя бы выключить, чтобы, как минимум, сохранят заряд своей батареи. Бывают даже случаи, что производитель может зашить в предустановленные приложения два календаря или же несколько музыкальных плееров. Естественно, такое дублирование никому не нужно. Потому смело удаляйте то, что уже было в смартфоне с завода, но вами не используется.

Приложения для смартфонов

2. Антивирусы

Этот вид приложений действительно нужен тем, кто, к примеру, устанавливает на свой смартфон какие-то взломанные программы из незащищенных источников. Если же пользователь скачивает программы исключительно из официального магазина приложений Google, то бояться вам нечего. Дело в том, что компания очень серьезно следит за тем, чтобы в ее магазине приложений не было сомнительных программ, а потому продукция из него абсолютно безопасна. Потому и нет смысла устанавливать антивирус, если вы не используете сомнительные приложения или программы. Каждый антивирус также занимает место, а переизбыток подобных программ приведет к торможению смартфона.

3. Социальные сети

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У каждого из нас в смартфоне есть, как минимум одно приложение какой-нибудь социальной сети. Но есть пользователи, которые загружают в свой смартфон сразу по три-четыре, а порой и больше приложений с социальными сетями. Хотя в большинстве случаев реально используется меньше половины этих приложений. Каждое из них занимает довольно много места, а также снижает заряд батареи. Потому лучше вообще удалить те приложения социальных сетей, которые вы не используете или пользуетесь крайне редко. Оставьте те, которые действительно нужны вам регулярно. Это поможет смартфону работать быстрее.

Социальные сети

4. Приложения для увеличения оперативной памяти

Некоторые пользователи очень часто клюют на то, что в описании таких приложений обещают увеличить объем оперативной памяти чуть ли не в несколько раз. На самом деле оперативная память просто физически не может быть расширена до 4 Гб, если на вашем смартфоне установлено всего 2 ГБ или даже 3 Гб. Все дело в том, что приложения для увеличения оперативной памяти являются ничем иным, как просто обычным оптимизатором, который находит ненужные файлы и удаляет их. Проще говоря, очищает смартфон от различного хлама, который не используется. Но в смартфонах итак есть уже установленные функции по очистке кэша или же специальные приложения, которые удаляют все ненужное. Потому ваша оперативная память итак будет работать по полной, если следить за тем, чтобы в смартфоне не накапливалась ненужная информация. А все приложения по увеличению объема оперативной памяти будут просто потреблять дополнительные ресурсы смартфона, что замедлит его работу.

5. Игры, которые не используются

Многие пользователи смартфонов закачивают в них огромное количество различных игр. Порой бывает так, что, закачав одну игру, начинаешь закачивать следующую, а предыдущую как-то забываешь удалить. На первый взгляд память смартфона позволяет хранить даже с десяток игр, но это не совсем так. Каждый используемый мегабайт памяти устройства замедляет его работу. То есть, если игра "весит" несколько гигабайтов, то работа смартфона будет прилично замедлена. К тому же не стоит забывать, что некоторые игры, если их не удалить или хотя бы не выключить, будут использовать автообновления. Это все повлечет увеличение потребления заряда батареи, а также значительное потребление трафика Интернета. Так что от неиспользуемых игр лучше отказаться, удалив их.

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