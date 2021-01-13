ТОП-7 масок для волос с уникальными компонентами

Если вы до сих пор не используете маску для волос, вы делаете большую ошибку. Такое средство по уходу за локонами должно стоять на полочке в ванной у каждой девушки. Почему? Давайте разберемся.

Все пользуются шампунем для волос, а многие еще и кондиционером. Но как же маска? Абсолютно каждый тип волос поддается пагубному влиянию окружающей среды. Этот пункт рассмотрим подробнее.

Как окружающая среда влияет на волосы

Солнечное и УФ-излучение влияют на кератин (белок, являющийся основным структурным компонентом волоса). Он поглощает солнечный свет и начинает разрушаться. Под воздействия солнца также постепенно разрушается меланин (пигмент, отвечающий за цвет волос, кожи, глаз).

Еще один пагубный фактор – потоки горячего воздуха (чаще всего из приборов для завивки/выпрямления волос, фена), способствующие обезвоживанию волоса. Грубо говоря, вы просто "кипятите" воду в своих волосах, после чего начинается размягчение кератина верхнего слоя ваших локонов. Это приводит к возникновению маленьких пузырьков в порах волос, которые расширяют слои волоска, ослабляя и разрушая его.

Холод также способствует обезвоживанию волос, а вода в бассейне, насыщенная хлоркой, тоже вызывает разрушение белка в волосах. И не забудьте обезопасить свои локоны во время купания в море! Морская вода способна разрушить внутренние молекулярные связи в ваших волосах.

Взаимодействие с окружающей средой – неизбежно. Но все, что мы можем делать – это максимально заботиться о своих волосах. Если вы хотите обезопасить свою шевелюру и поддерживать ее в прекрасном состоянии, тогда вас спасут правильно подобранные маски для волос.

Как правильно выбрать маску для всех типов волос? Давайте узнаем!

Стойкость цвета

Предотвратить потерю и вымывание красящего пигмента из волос поможет маска с кератином "Стойкость цвета" Farbglanz Maske BE KEEN ON HAIR.

Маска с кератином "Стойкость цвета" Farbglanz Maske BE KEEN ON HAIR

В состав этой маски входит кератин, экстракт грецкого ореха, оливковое масло, пантенол и UV-фильтр. Маска помогает восстановить поврежденную структуру волос, защитить их от УФ-излучения и сделать мягкими и блестящими.

Шелковистость

Маска "Стойкость цвета" для окрашенных волос Farbglanz Maske C:EHKO КERATIN также поможет поддержать структуру волос и обеспечит их шелковистость. В ее состав входят схожие с предыдущим средством компоненты: оливковое масло, экстракт грецкого ореха, пантенол, UV-филтры и кератин.

Маска "Стойкость цвета" для окрашенных волос Farbglanz Maske C:EHKO КERATIN

Обратите внимание, что для окрашенных и неокрашенных волос, жирных и сухих – следует подбирать разные типы масок.

Осветленные волосы

Для обесцвеченных и осветленных волос подойдет серебристая маска Care Basics C:EHKO. Ее специальная формула способствует восстановлению структуры волос и нейтрализации желтого оттенка.

Серебристая маска Care Basics C:EHKO

Миндальный протеин, масло черного тмина и алоэ вера вернут волосам влагу и напитают их витаминами. В состав маски также входят белки пшеницы, масло черного тмина и фиолетовый пигмент, которые защитят волосы от УФ-лучей.

Блеск и яркость

Luminescina, основной компонент маски Luminescina Inimitable Style, отражает свет и придает блеск волосам. Маска облегчает процесс расчесывание вьющихся, непослушных волос.

Маска, придающая блеск с Luminescina Inimitable Style

В составе этого средства нет парабенов. Маска обеспечивает защиту кожи головы и мягкий уход за структурой волос.

Для сухих волос

Для сухих, лишенных влаги, склонных к выпадению волос отлично подойдет маска Mask For Dry Hair ING PROFESSIONAL. Ее главный компонент – оливковое масло, которое, кстати, является любимым anti-age средством Дженнифер Лопес.

Маска для сухих волос Mask For Dry Hair ING PROFESSIONAL

Маска отлично питает и восстанавливает волосы, которые подверглись агрессивному воздействию окружающей среды.

Питание волос

Маска с оливковым маслом NUA – еще одно средство, которое поможет очень сухим, истощенным волосам.

Питательная маска с оливковым маслом NUA

Оливковое масло, которое входит в ее состав, поможет нормализовать работу сальных желез и обеспечит защиту кожи головы от пересыхания.

Выравнивание

Маска Smooth with Caviar NUA PRO, в состав которой входит экстракт черной икры, отлично увлажняет кожу головы и сами волосы, насыщая их влагой и полезными веществами; придает блеск и выравнивает волосы по всей длине.

Маска Smooth with Caviar NUA PRO