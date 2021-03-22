Топ-7 модных must have этой весны

Когда весной сердце требует перемен, начните с гардероба. Ведь от внешнего вида зависит наша самооценка и то, как мы себя ощущаем. Доказано: новые туфли поднимают настроение не хуже бокала игристого. То же самое и с трендовыми вещами из нашей подборки. Поэтому берите на заметку главные покупки весны — и радуйте себя чаще. Пора устроить ревизию, избавиться от антитрендов 2021 и составить свежий вишлист!

Стеганая куртка

Уютная альтернатива тренчу поможет справиться с капризами переменчивой весенней погоды и не потеряет актуальности будущей осенью. Олдскульный эффект, создаваемый стеганым дизайном, на контрасте хорошо сочетается с чем-то более современным — джинсами, кожаными брюками и спортивными штанами.

С силуэтами, материалами и оттенками можно экспериментировать, а вот от обилия декоративных элементов лучше отказаться в пользу лаконичности. Чтобы продолжить носить стеганую верхнюю одежду и в более холодное время года, обратите внимание на удлиненные куртки и куртки-пальто.

Свитер-бюстье

Не зря весна ассоциируется с романтикой. Вместо выреза "каре", навеянного модой эпохи рококо, на первый план выходит еще более чувственный вариант — "сердце". Он деликатно подчеркивает грудь, акцентирует ключицы и визуально вытягивает фигуру. При этом надеть такой свитер можно буквально куда угодно — хоть в офис, хоть на свидание.

Акцентный воротник

Круглый отложной воротник "Питер Пэн" или заостренный в духе 70-х — быстрый способ добавить образу женственности с долей наивности. Накладной подойдет тем, кто хочет пофантазировать и найти интересные сочетания в своем гардеробе. Объемные рукава, горошек и туфли на каблуке сделают образ более винтажным, а массивные ботинки и маскулинный пиджак — дерзким и современным.

Если нет времени заморачиваться, можно просто купить блузу или топ с акцентным воротником. Для них тоже есть беспроигрышные сочетания — жилет и свитер с круглым горлом.

Бра

В 2021-м дизайнеры держат курс на сексуальность. Поэтому одним из ключевых must have не только сезона, но и всего года стали бралеты. Чем откровеннее — тем лучше. Правда, слишком оголяться необязательно. Достаточно надеть лаконичное бра поверх водолазки, блузы или даже платья. Для тех, кто пока не готов рисковать, есть классический прием — спрятать бралет под жакетом, кардиганом или рубашкой.

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Юбка мини в стиле 60-х

Если погода позволяет, открывайте ноги. Самый стильный способ сделать это наступившей весной и будущим летом — надев мини-юбку А-силуэта. В клетку, кружевная или твидовая, она составит идеальную компанию объемному верху. Вещи oversize сбалансируют сексуальность и сделают образ более интересным. Еще менее провокационно мини-юбка будет смотреться с обувью на низком ходу. Туфли на каблуке приберегите для вечернего выхода.

Вязаный жилет

Здесь в фокусе — мода 90-х. Впрочем, если тогда вязаный жилет надевали на учебу или в офис со строгим дресс-кодом, то сегодня такой элемент гардероба стал универсальным. Его можно носить с рубашкой или на голое тело, в повседневной жизни или на работу, с джинсами или строгими брюками. Жилет делает образ более собранным, не слишком формальным, но и не слишком расслабленным.

Поклонницам минимализма понравятся однотонные модели, а тем, кто хочет поиграть с принтами — "школьные" ромбики, клетка или "гусиная лапка".

Платье с корсетными элементами

И еще раз о сексуальности. Дизайнеры постоянно переосмысливают силуэты в стиле ампир. За последние пару лет в моду снова вернулись корсетные топы, затем — широкие корсетные пояса. Ну а теперь элементы классического корсета появились и в дизайне платьев, причем необязательно вечерних. Приветствуются любые отсылки — шнуровка, эластичная вставка или сборки на талии, корсетный лиф.

Также о том, как выглядеть стильно этой весной, рассказала стилист Вика Барва.