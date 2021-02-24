ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Предприниматель популярный не только своими технологиями, но и философским подходом к делу

Американский предприниматель Стив Джобс получил широкое признание как изобретатель эры IT-технологий. Он один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple, а также один из основателей и CEO киностудии Pixar.

После его смерти прошло почти 10 лет, а его технологии продолжают покорять мир своей функциональностью и брендом, за которым стоит качество. Стив Джобс популярный не только своими прорывами в сфере IT-технологий, но и благодаря своему философскому подходу к делу.

Стив Джобс / Фото: Depositphotos

Сегодня ему могло бы исполнится 66 лет. В день рождения предпринимателя мы собрали ТОП-15 цитат бизнесмена Стива Джобса о женщинах, работе, деньгах и технологиях.

Реклама

Работать нужно не 12 часов, а головой. Будь честен с самим собой и с людьми, всегда делай все вовремя, никогда не сдавайся, иди к своим целям, даже если все плохо. Не допустить ошибок — значит прожить неполноценную жизнь. Половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников — это настойчивость. Я могу уволить человека, а потом позвонить ему, чтобы обсудить какой-то проект или снова нанять его. Прошлое меня не волнует, важно только настоящее. Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение. Это способствует не только улучшению здоровья и долголетию, но также дает вам капельку оптимизма в тяжелое время. Если вы связаны с угасающей индустрией — быстро бросайте ее до того, как потеряете работу. У меня было много разных женщин, но лучшими всегда оказывались мои собственные жены. Моя девушка всегда смеется во время секса. Вне зависимости от того, что она в это время читает. Я не доверяю компьютеру, который не могу поднять. Да, я курил марихуану и пробовал LSD. И мне нечего стесняться по этому поводу. Я бы обменял все свои технологии за один день с Сократом. Я не стремлюсь быть привлекательным для людей. Мое дело — заставлять их становиться лучше. Я — один из немногих людей, который знает, что такое потерять четверть миллиарда долларов за год. Это очень хорошо формирует личность. Я назову компанию "Яблоко", если к 5 часам вы не предложите лучшего.

Больше о жизни и карьере Стива Джобса – смотрите в видео:

Ранее мы рассказывали, как живет младшая дочь Стива Джобса.