ТОП самых величайших иллюзионистов и их знаменитые фокусы

Мы привыкли думать, что иллюзии – это плод наших фантазий. Конечно, есть люди, которые играют на фальши и обманах, но есть и те, кто сделал это своей профессией. Иллюзионисты – люди, которые могут манипулировать нашим воображением так, что это можно сравнить лишь с чудом или магией. Но как на самом деле это работает и что скрывается за волшебными фокусами?

В студии утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка разузнала о самых известных иллюзионистах мира, а также пообщалась с известным украинским иллюзионистом Романом Бондарчуком. Кстати, прямо в эфире иллюзионист прямо перед ведущей продемонстрировал ловкие фокусы. (Чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Ведущая Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

По мнению Романа, фокусы состоят из ловкости рук и магии, которую человек себе придумывает.

"Это самый большой козырь, которым обладают иллюзионисты, потому что они никогда заранее не говорят, что именно должно случиться", – говорит иллюзионист.

На вопрос ведущей о том, за сколько можно овладеть фокусами – Роман ответил, что самые простые можно изучить за пару недель, а сложные и большие иллюзии могут разрабатываться год или больше.

Итак, чем прославились самые известные иллюзиониста мира?

Гарри Гудини - человек, на которого хочет быть похож каждый иллюзионист. Именно он поднял этот жанр на новый уровень и популяризировал его еще в конце 19 века. Он сумел избежать так называемых китайских пыток водой – он спасся, будучи подвешенным за ноги к крану, когда был одет в смирительную рубашку. Однако секрет большинства своих фокусов – Гарри забрал с собой.

Гарри Гудини / Фото: Getty Images

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Дэвид Копперфильд – считается самым коммерческим иллюзионистом мира. Он единственный, кто продал более 30 миллионов билетов на свои шоу за всю карьеру. Среди его наград – 21 премия "Эмми" и 11 установленных рекордов Гиннесса. Его карьера началась в 18 лет – тогда он сыграл в мюзикле и вскоре начал заниматься фокусами. Один из самых известных из них – исчезновение статуи свободы в Нью-Йорке.

Дэвид Копперфилд, актриса Мишель Ли / Фото: Getty Images

Следующий иллюзионист - Дэвид Блейн – известен благодаря фокусам, связанным с выносливостью. Однажды его заживо похоронили. В пластиковом боксе под землей, сверху которого находился трехтонный резервуар с водой, он находился семь дней. В день он пил лишь пару ложек жидкости и лишь раз ел. После этого он обрел статус сверх-человека.

Дэвида Блейна закопали заживо / Фото: davidblaine.com

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