Версія українською
$ 28,4
34,85

Топлес и в стрингах: супруга Сергея Бабкина удивила откровенным фото

4 января, 13:47

Анна Пономаренко

Сергей сфотографировал жену во время занятий йогой

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила своих подписчиков откровенным фото. Обычно подобные снимки все привыкли видеть на страницах, к примеру, Ким Кардашьян или Насти Каменских, но не в профиле у Бабкиной.

По просьбе подписчиков Снежана опубликовала в Instastories "фото, которое она стесняется выставить". На снимке Бабкина без бюстгальтера и в стрингах занимается йогой.

"Фото не постановочное. Это моя йога и неожиданный муж", – подписала снимок Снежана.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, что такого рода Instastories – это новый тренд у многих блогеров. В соцсети они оставляют окошко, в котором подписчики пишут свои запросы, а блогеры, в свою очередь, публикуют фото.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, Снежана Бабкина показала свои детские снимки. Снежана опубликовала несколько фото, на которых ей 10 лет.

Мы также сообщали, что Сергей Бабкин запел с дочкой на украинском.

Новости на эту же тему:

Вот это формы! Полураздетая Анна Седокова затмила собой мужа (фото) Шок или естественность? Беременная Василиса Фролова снялась полностью голой Младшая сестра Ким Кардашьян показала аппетитные формы в бассейне: фото
фигура звезд Сергей Бабкин

Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД