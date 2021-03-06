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"Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу

6 марта, 13:33

Инна Петрова

Надин Медведчук обвиняют в желании пропиариться

Блогер Надин Медведчук, бывшая девушка Дмитрия Стужука, который умер от COVID-19, стала участницей нового сезона реалити "Холостяк". Она утверждает, что пришла на проект ради любви, но зрители уверены – ей нужен лишь пиар.

В первом выпуске "Холостяк-11" Надин Медведчук встретилась с главным героем Михаилом Заливако. Он поинтересовался, для чего ей участие в шоу.

Девушка заявила, что это важный и серьезный шаг, который ей необходим. Она хочет найти любовь, а не стать популярной.

Надин Медведчук и Михаил Заливако / Фото: instagram.com/holostyak.ukraine

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Однако зрители "Холостяка-11" думают иначе. Они уверены, что Медведчук нужно лишь одно – "выжать" как можно больше пользы из проекта.

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Вот, что пишут пользователи Instagram об участии Надин в 11-м сезоне "Холостяка":

Скриншот из Instagram
Скриншот из Instagram

На подобные комментарии Надин не отвечает. Вместо этого девушка пишет на своей странице в соцсети, что достойна любви и что очень хочет влюбиться.

Ранее мы писали, как прошел первый выпуск шоу "Холостяк-11".

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