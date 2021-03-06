"Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу

Блогер Надин Медведчук, бывшая девушка Дмитрия Стужука, который умер от COVID-19, стала участницей нового сезона реалити "Холостяк". Она утверждает, что пришла на проект ради любви, но зрители уверены – ей нужен лишь пиар.

В первом выпуске "Холостяк-11" Надин Медведчук встретилась с главным героем Михаилом Заливако. Он поинтересовался, для чего ей участие в шоу.

Девушка заявила, что это важный и серьезный шаг, который ей необходим. Она хочет найти любовь, а не стать популярной.

Надин Медведчук и Михаил Заливако / Фото: instagram.com/holostyak.ukraine

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Однако зрители "Холостяка-11" думают иначе. Они уверены, что Медведчук нужно лишь одно – "выжать" как можно больше пользы из проекта.

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Вот, что пишут пользователи Instagram об участии Надин в 11-м сезоне "Холостяка":

"Надин, успокойте свои таланты)) По-моему для того, чтобы набирать подписчиков, достаточно быть интересной личностью, если это не получается, проекты не спасут"

"Уже не знает куда влезть чтобы пропиариться"

"С первых слов, понятно, что она там явно не за любовью"

"Я на 99% знала, что там вас увижу! Вы такая предсказуемая"

"Да ладно... сколько проектов... Может пора найти себя... один пиар"

"Сколько Надя будет пиариться?"

"Какая любовь, боже. Этой девушке кроме пиара и Инстаграма ничего не нужно, вспомним "Одруження наосліп"

"Ясно, что за пиаром. Скачет из проекта в проект уже тошнит от нее"

"Конечно пиар. Такое впечатление, что она пойдет на все проекты, которые только возможно".

Скриншот из Instagram

Скриншот из Instagram

На подобные комментарии Надин не отвечает. Вместо этого девушка пишет на своей странице в соцсети, что достойна любви и что очень хочет влюбиться.

Ранее мы писали, как прошел первый выпуск шоу "Холостяк-11".