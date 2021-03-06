"Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу

Блогер Надин Медведчук, бывшая девушка Дмитрия Стужука, который умер от COVID-19, стала участницей нового сезона реалити "Холостяк". Она утверждает, что пришла на проект ради любви, но зрители уверены – ей нужен лишь пиар.
В первом выпуске "Холостяк-11" Надин Медведчук встретилась с главным героем Михаилом Заливако. Он поинтересовался, для чего ей участие в шоу.
Девушка заявила, что это важный и серьезный шаг, который ей необходим. Она хочет найти любовь, а не стать популярной.
Однако зрители "Холостяка-11" думают иначе. Они уверены, что Медведчук нужно лишь одно – "выжать" как можно больше пользы из проекта.
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Вот, что пишут пользователи Instagram об участии Надин в 11-м сезоне "Холостяка":
- "Надин, успокойте свои таланты)) По-моему для того, чтобы набирать подписчиков, достаточно быть интересной личностью, если это не получается, проекты не спасут"
- "Уже не знает куда влезть чтобы пропиариться"
- "С первых слов, понятно, что она там явно не за любовью"
- "Я на 99% знала, что там вас увижу! Вы такая предсказуемая"
- "Да ладно... сколько проектов... Может пора найти себя... один пиар"
- "Сколько Надя будет пиариться?"
- "Какая любовь, боже. Этой девушке кроме пиара и Инстаграма ничего не нужно, вспомним "Одруження наосліп"
- "Ясно, что за пиаром. Скачет из проекта в проект уже тошнит от нее"
- "Конечно пиар. Такое впечатление, что она пойдет на все проекты, которые только возможно".
На подобные комментарии Надин не отвечает. Вместо этого девушка пишет на своей странице в соцсети, что достойна любви и что очень хочет влюбиться.
Ранее мы писали, как прошел первый выпуск шоу "Холостяк-11".