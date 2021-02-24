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5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при этом вкусные

24 февраля, 13:13

Ирина Маслова

Они не вредят фигуре и заряжают энергией

Завтрак. От того, что мы едим с утра, зависит весь последующий день. Ведь утром мы наполняемся энергией на целый день. Кто-то предпочитает более сытные завтраки, а кто-то каждый раз думает о том, какой бы полезный тост (с чем) приготовить. Диетолог Светлана Фус рассказала, каким должен быть правильный утренний тост.

Фото: Светлана Фус, диетолог

"Если вы любите бутерброды и тосты, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты. Тогда такая еда будет полезным дополнением к завтраку. Что касается бутербродов или тостов на ночь, то я этого не рекомендую", – говорит Светлана Фус.

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Чтобы тост или бутерброд были полезными

  1. Хлеб должен быть из цельнозерновой муки.
  2. Необходим важный компонент – мясо, рыба или птица в отварном виде, приготовленные на пару или запеченные.
  3. Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.
  4. Не забывайте про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.
  5. Для вкуса можно положить пряной зелени. В меру.

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5 вариантов полезного тоста

Фото: instagram.com/record_nikitinskaya/

Здесь узнаете, какие тосты едят в разных странах.

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