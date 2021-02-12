Трех святых-2021: важные приметы и ритуалы праздника

Сегодня, 12 февраля, православные отмечают праздник под названием Собор трех святителей или День трех святых – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
В этот день верующие по всему миру чтят и вспоминают трех святых, которые обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.
Следующий праздник, на этот раз в честь католического святого, отмечается 14 февраля и посвящен покровителю всех влюбленных – святому Валентину. Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.
Собор трех святителей-2021: история
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во второй половине IV века. Каждый из них получил хорошее образование. Они были очень образованными людьми своего времени.
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.
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Трех святых: что можно и нельзя делать в праздник
Считалось, что любые планы, построенные в Васильев день, как еще называют Праздник трех святых, будут удачными и принесут выгоду.
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Чтобы избавить семью от ссор и разногласий в будущем, 12 февраля выставляли старую обувь за дверь. Верили, что такой ритуал принесет в дом счастье и благополучие.
На стол 12 февраля подавали блюда из дичи, что могло привлечь удачу на весь будущий год.
Считалось, что если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться.
А вот прясть в этот день категорически не разрешалось, именно потому день еще получил название трех святителей-непрядильщиков.
Трех святых: приметы
- На небе появилась красная луна – будет сильный ветер;
- Поднялся ветер – год будет сырым;
- В саду сидят зайцы – можно ждать заморозков;
- Деревья инеем покрылись – теплая погода не за горами;
- Подул северный ветер, а туч нет – грядут сильные холода;
- Если мыши выходят на снег – через пару дней наступит оттепель;
- Лошадь на землю ложится – скоро пойдет снег;
- Солнце в тучу закатывается – к бурану;
- Если волки под жильем воют – к морозам.
- Если в этот день слышно пение снегирей, в ближайшее время можно ожидать снегопада и оттепели.
- Ясное небо 12 февраля предрекает сильный мороз.
- Если вокруг солнца видны круги, стоит ждать хорошего урожая.
Трех Святых: ритуал праздника
В старину 12 февраля девушки совершали ритуалы на замужество и счастливую семейную жизнь. Для этого они подвешивали на деревья разноцветные ленты, читая такие слова:
Как я тебя, лента алая, привязала,
Так бы и (такой-то) ко мне привязался,
Посватал меня и повенчался.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
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