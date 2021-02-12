Трех святых-2021: важные приметы и ритуалы праздника

Сегодня, 12 февраля, православные отмечают праздник под названием Собор трех святителей или День трех святых – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В этот день верующие по всему миру чтят и вспоминают трех святых, которые обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.

Следующий праздник, на этот раз в честь католического святого, отмечается 14 февраля и посвящен покровителю всех влюбленных – святому Валентину. Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.

Три святителя: икона / Фото: Pinterest

Собор трех святителей-2021: история

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во второй половине IV века. Каждый из них получил хорошее образование. Они были очень образованными людьми своего времени.

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

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Трех святых: что можно и нельзя делать в праздник

Считалось, что любые планы, построенные в Васильев день, как еще называют Праздник трех святых, будут удачными и принесут выгоду.

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Чтобы избавить семью от ссор и разногласий в будущем, 12 февраля выставляли старую обувь за дверь. Верили, что такой ритуал принесет в дом счастье и благополучие.

На стол 12 февраля подавали блюда из дичи, что могло привлечь удачу на весь будущий год.

Считалось, что если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться.

А вот прясть в этот день категорически не разрешалось, именно потому день еще получил название трех святителей-непрядильщиков.

Трех святых: приметы

На небе появилась красная луна – будет сильный ветер;

Поднялся ветер – год будет сырым;

В саду сидят зайцы – можно ждать заморозков;

Деревья инеем покрылись – теплая погода не за горами;

Подул северный ветер, а туч нет – грядут сильные холода;

Если мыши выходят на снег – через пару дней наступит оттепель;

Лошадь на землю ложится – скоро пойдет снег;

Солнце в тучу закатывается – к бурану;

Если волки под жильем воют – к морозам.

Если в этот день слышно пение снегирей, в ближайшее время можно ожидать снегопада и оттепели.

Ясное небо 12 февраля предрекает сильный мороз.

Если вокруг солнца видны круги, стоит ждать хорошего урожая.

Трех Святых: ритуал праздника

В старину 12 февраля девушки совершали ритуалы на замужество и счастливую семейную жизнь. Для этого они подвешивали на деревья разноцветные ленты, читая такие слова:

Как я тебя, лента алая, привязала,

Так бы и (такой-то) ко мне привязался,

Посватал меня и повенчался.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

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