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Трех святых-2021: важные приметы и ритуалы праздника

12 февраля, 06:00

Ольга Козачок

12 февраля верующие чтят трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

Сегодня, 12 февраля, православные отмечают праздник под названием Собор трех святителей или День трех святых – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В этот день верующие по всему миру чтят и вспоминают трех святых, которые обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.

Следующий праздник, на этот раз в честь католического святого, отмечается 14 февраля и посвящен покровителю всех влюбленных – святому Валентину. Мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.

Три святителя: икона / Фото: Pinterest

Собор трех святителей-2021: история

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во второй половине IV века. Каждый из них получил хорошее образование. Они были очень образованными людьми своего времени.

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

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Трех святых: что можно и нельзя делать в праздник

Считалось, что любые планы, построенные в Васильев день, как еще называют Праздник трех святых, будут удачными и принесут выгоду.

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Чтобы избавить семью от ссор и разногласий в будущем, 12 февраля выставляли старую обувь за дверь. Верили, что такой ритуал принесет в дом счастье и благополучие.

На стол 12 февраля подавали блюда из дичи, что могло привлечь удачу на весь будущий год.

Считалось, что если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться.

А вот прясть в этот день категорически не разрешалось, именно потому день еще получил название трех святителей-непрядильщиков.

Трех святых: приметы

Трех Святых: ритуал праздника

В старину 12 февраля девушки совершали ритуалы на замужество и счастливую семейную жизнь. Для этого они подвешивали на деревья разноцветные ленты, читая такие слова:

Как я тебя, лента алая, привязала,
Так бы и (такой-то) ко мне привязался,
Посватал меня и повенчался.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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