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Три инсульта и сердечный приступ: известная певица рассказала о борьбе с наркозависимостью

18 февраля, 14:16

Анна Пономаренко

В 2018 году Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки

Известная американская певица Деми Ловато, которая рассталась с женихом, призналась, что пережила три инсульта и сердечный приступ после передозировки наркотиками в 2018 году и была "на волоске от смерти".

Об этом Деми решила рассказать в своем новом документальном фильме "Деми Ловато: танцы с дьяволом".

"Мои врачи сказали, что у меня было еще пять-десять минут", – говорит героиня в трейлере фильма.

Ловато также рассказала журналистам, что до сих пор страдает от повреждения мозга. У артистки проблемы со зрением, из-за которых она не может нормально читать и водить автомобиль.

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"Я прожила много жизней, как кошка. Сейчас живу девятую", – поделилась Деми.

Напомним, Ловато была доставлена в больницу с передозировкой наркотиками в июле 2018 года после того, как ее нашли без сознания в своем доме в Лос-Анджелесе.

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