Версія українською
$ 27,89
32,72

Пугачева сделала редкое семейное фото с детьми и внуками

31 марта, 20:07

Элина Пелешенко

Примадонна с семьей посетила день рождения внучки

Алла Пугачева не частый гость на вечеринках. Но если Примадонна выходит в свет, об этом говорят еще несколько дней, как это было с вечеринкой Насти Ивлеевой. На этот раз Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным и детьми посетила день рождения своей внучки Клавдии Земцовой. Конечно же, такую встречу не могли не запечатлеть. У себя в Instagram Кристина Орбакайте поделилась трогательными семейными фото, на которых собралось три поколения звездного семейства.

Орбакайте опубликовала семейное фото, сделанное во время праздника. Примадонна позировала с мужем, своими детьми, а также внуками. На празднике присутствовал и старший внук Пугачевой Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.

Алла Пугачева с детьми и внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева с детьми и внучкой / Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Спасибо всем гостям – маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу", – подписала фото Кристина Орбакайте.

Также у себя в Instagram Максим Галкин показал, как Пугачева веселится на дне рождения своей внучки.

Ранее Соседов рассказал, почему Пугачева популярнее Ротару.

Новости на эту же тему:

Пугачева разоткровенничалась, какую сферу деятельности для дочери не одобряет Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать Лобода рассказала, как Пугачева помогла ей после скандала на российском шоу
Алла Пугачева Максим Галкин Кристина Орбакайте звездные дети

Реклама

Новости партнеров

Новое смертельное осложнение после Covid-19 выявлено в Украине
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
СМИ показали, где живет Олег Винник