Триумф Мейхер и неожиданное выступление Борисюка: как прошел четвертый выпуск "Голосу країни 11"

Узнайте, кто покорял тренеров на этот раз

Прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни 11", который стал не менее удивительным, чем третий эпизод шоу. На проект пришли сразу две мегазвезды – знаменитый украинский актер театра и кино Виталий Борисюк и украинская певица, телеведущая, экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер.

Чем и кем еще удивил выпуск – читайте далее в материале.

Рудольф Афицерян поет с самого детства и очень любит музыку. Родом он из Тбилиси, но сейчас проживает в Одесской области. На "Голосі" парень исполнил трек Ланы Дель Рэй Summertime Sadness. Рудольф пошел в команду Монатика.

Следующими на сцену вышли девушки из дуэта Folk Ladies. Вита и Алина познакомились, когда учились в хоре Веревки, с тех пор девушки дружат и творят вместе. На сцену шоу они пришли, чтобы популяризировать украинскую песню на современный манер. Девушки выбрали команду Олега Винника.

И еще один участник попал в команду повелителя всех волчиц Украины. Роман Семенчук пришел на "Голос країни 11", потому что решил не откладывать свои мечты на потом. Когда-то парня сбила машина, после чего они решил бросить нелюбимую работу и посвятить время музыке и вокалу.

Даша Давыдова пришла на шоу, чтобы сказать всем, что путь к уверенности в себе – это выход из зоны комфорта. Не надо загонять себя в рамки и терять время, надо верить в себя и шагать к мечте. У девушки есть свою группа "Матильда". Дарья ранее принимала участие в "Х-факторе". К сожалению, к ней не повернулся никто из тренеров.

На шоу "Голос країни 11" пришел известный украинский актер Виталий Борисюк. Это стало сюрпризом не только для судей, но и для всех зрителей проекта. Виталий признался, что прийти на шоу его вдохновила его супруга, знаменитая актриса Ольга Сумская. Из всех тренеров к нему повернулся Олег Винник.

22-летняя Наталья Шевченко из Миргорода стремится достичь в жизни большего и помогать своей семье, которая всегда верит и поддерживает ее. Наталья верит, что "Голос країни" – это единственный проект в Украине, на котором обычная девушка из простой семьи может стать известной певицей. К сожалению, к девушке не повернулся никто из тренеров.

Виктор Никифоров уже был на "Голосі" в 7 сезоне в команде Сергея Бабкина, но покинул проект на этапе баттлов. Тогда парень забыл слова песни, и Бабкин отправил его домой. Сейчас Виктор решил доказать, что достоин сцены проекта. Парню улыбнулась удача, и он стал членом команды Тины Кароль.

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25-летняя Яна Никитина пришла на "Голос країни", чтобы показать, что не нужно выбирать между карьерой и материнством. К сожалению, девушке не удалось развернуть кресла тренеров.

19-летний Андрей Смерека пришел на "Голос країни" побеждать. Парню удалось развернуть все четыре кресла тренеров и даже спеть в дуэте с Тиной Кароль, но в команду он пошел к Монатику. Андрей объяснил, что когда-то давно, на концерте в Тернополе, Дмитрий Монатик увидел парня возле сцены и пожал ему руку. Андрей решил, что это знак, поэтому сегодня выбрал его команду.

Сергей Коваленко пришел на шоу, чтобы наконец достичь желаемого успеха в деле всей своей жизни – в музыке. К Сергею повернулся Олег Винник.

Уже не в первый раз на проект приходит участник Нацотбора на "Евровидение". На этот раз сцену покоряла солистка проекта VILNA Ирина Бояркина. Она также выступает под псевдонимом ERIA. Мощный и волшебный вокал Ирины развернул все четыре кресла тренеров. Девушка выбрала команду Монатика.

После Ирины на сцену вышла 38-летняя Елена Супрович – певица-самоучка. Она начала заниматься вокалом в 25 лет. К сожалению, Ирине не удалось очаровать тренеров.

Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер решила сделать сюрприз тренерам, придя на шоу. Надежда призналась, что очень любит французский язык и французский шансон. Она профессионально исполнила песню Патрисии Каас Mon mec a moi. К Надежде повернулись все четыре тренера. Изначально Мейхер не планировала участвовать в шоу, но все уговорили ее остаться. Певица пошла в команду к Тине Кароль.

Ранее мы сообщали, что на "Голосі країни 11" выступила внучка Виктора Ющенко.