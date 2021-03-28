Турция, Египет и Мальдивы: куда сейчас летают украинцы и безопасно ли это

Во время пандемии спрос на билеты в райский уголок только растет

Украинцы массово летят на отдых за границу. Сейчас для нас открыты уже более ста направлений, в том числе и турецкая Каппадокия. Популярными также остаются Египет и Эмираты. Где и как соблюдаются карантина, а также как не подхватить ковид во время каникул – рассказываем далее.

Билеты в Доминикану украинка Евгения Кравец покупала заранее, когда очередной карантина у нас еще не объявили. Но несмотря на ограничения, девушка таки решила лететь. Как и сотни украинцев, которые оказались с ней в одном отеле.

"Отель в принципе был большим но он на 70% был забит украинцами. Все помещения, коридоры, лифты дезинфицировали по несколько раз в день. Также весь персонал ходил обязательно в масках", – говорит героиня сюжета.

Елена Катренко, Михаил Головненко, Юрий Коваленко, новости "Сегодня", телеканал "Украина"

А вот Юлия Лисичка, отдыхает в Египте и рассказывает, что туда в день отправляется по два рейса из Украины, отели полностью забиты людьми, а маски носят не все.

Много вспышек в стране появлялись именно из курортных зон. Начиная с Куршавеля, откуда прилетели лыжники и распространили это по Европе, говорит инфекционист Вадим Аристов.

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Но вероятность заболеть украинцев не пугает. По данным турагентов, сейчас поток туристов довольно большой. Из популярных направлений – ОАЭ, Доминикана, Танзания и Мальдивы.

Сколько стоит отдых за границей

Турция и Египет обойдутся украинцу минимум в 15 тысяч гривен, 20 тысяч – за отдых в четырехзвездочном отеле в Эмиратах. Недельный отпуск в Таиланде или Шри-Ланке будет стоить полсотни тысяч гривен. А вот едва не самыми дорогими считают Мальдивы – почти 100 тисяч на двоих за пятизвездочный отель.

В стоимость билета входит не только перелет и проживание в гостинице, но и страховка от COVID-19.

О всех секретах перехода на летнее время смотрите в новом выпуске YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В нем популярный пенсионер-влогер обсуждает с украинцами перевод часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выжить в длительном перелете и что положить в аптечку.