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Twitter может ввести платные функции: за что придется заплатить

9 февраля, 11:24

Виталий Семченко

Компания хочет снизить зависимость от рекламы

Администрация сервиса Twitter рассматривает возможность введения платных функций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В компании рассчитывают, что такое решение позволит снизить зависимость Twitter от доходов, получаемых от рекламы. Среди функций, за которые могут попросить плату:

По словам источников, Twitter давно планирует введение платных услуг. В частности, в 2017 году соцсеть проводила опрос по поводу подписки Tweetdeck, но в итоге от тестирования функции отказались.

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Ранее компанию останавливало то, что конкуренты (к примеру, Facebook) подобных шагов не предпринимали. Также введение подписки противоречило идее свободного и открытого сервиса, которой придерживается основатель Twitter Джек Дорси.

Как сообщалось ранее, китайский сервис TikTok планирует в 2021 год дать пользователям возможность размещать ссылки для продвижения продукции и получать комиссию за продажи.

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