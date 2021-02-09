Twitter может ввести платные функции: за что придется заплатить

Администрация сервиса Twitter рассматривает возможность введения платных функций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В компании рассчитывают, что такое решение позволит снизить зависимость Twitter от доходов, получаемых от рекламы. Среди функций, за которые могут попросить плату:

отключение рекламы в ленте;

подписка на Tweetdeck – сервис позволяющий настраивать свою новостную ленту;

возможность "Отменить отправку";

подписка на эксклюзивный контент;

возможность загружать видео большей длительности или лучшего качества;

верификация аккаунта для бизнеса;

подписка на расширенную аналитику;

возможность выбрать цвет профиля, стикеры и хэштеги.

По словам источников, Twitter давно планирует введение платных услуг. В частности, в 2017 году соцсеть проводила опрос по поводу подписки Tweetdeck, но в итоге от тестирования функции отказались.

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Ранее компанию останавливало то, что конкуренты (к примеру, Facebook) подобных шагов не предпринимали. Также введение подписки противоречило идее свободного и открытого сервиса, которой придерживается основатель Twitter Джек Дорси.

Как сообщалось ранее, китайский сервис TikTok планирует в 2021 год дать пользователям возможность размещать ссылки для продвижения продукции и получать комиссию за продажи.

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