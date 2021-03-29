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Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы за долги

29 марта, 11:14

Элина Пелешенко

В отношении актрисы возбуждено два исполнительных производства

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Так как близкие не делятся подробностями о состоянии актрисы, поклонники всегда с нетерпением ждут хоть каких-то новостей о звезде сериала "Моя прекрасная няня". И вот появилась информация и на этот раз она не касается состояние здоровья артистки. Оказывается, у актрисы есть долг и ее разыскивают судебные приставы.

Как пишет StarHit, Анастасия Завортнюк задолжала 80 тысяч рублей налогов (29 474 гривен –прим.ред). Отмечается, что в отношении актрисы возбуждено два исполнительных производства. Одно возбуждено пару недель назад, другое – еще в прошлом году.

/ Фото: starhit.ru

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Стоит отметить, что ранее у актрисы уже были долги. Несколько лет Заворотнюк не могла погасить огромный кредит. Артистка взяла крупную сумму в долларах и не смогла ее выплатить в срок. Кредит она погасила недавно.

Ранее мы рассказывали, что дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать из России.

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