Тысячелетний клад нашли в стенах Ужгородского замка (видео)

На месте исследований ученые также натолкнулись на древнюю крипту

На территории Ужгородского замка найдена тысячелетняя средневековая монета – денар Кальмана. Закарпатские археологи утверждают, что она была отчеканена на рубеже XI–XII столетий в королевстве хорватов и венгров.

На месте исследований ученые также натолкнулись на древнюю крипту, где хоронили представителей знати рода Другедив, которым принадлежала крепость и город до конца XVII века. Внутри здания обнаружены старинные артефакты: крестик, застежки, медальон и сабля шестнадцатого века.

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"Это наиболее ранняя средневековая монета, обнаруженная на территории Ужгородского замка во время археологических исследований", – рассказал кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, археолог Владимир Мойжес.

Монета сохранилась в отличном состоянии. На аверсе по кругу есть надпись, похожая на CALMAN RE (X).

В Ужгороде нашли редкую европейскую монету, которой около 1000 лет

Фото: Mukachevo.net

Преподаватели местного университета вместе со студентами на территории Ужгородского замка сейчас подробно исследуют руины церкви Святого Юрия.

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