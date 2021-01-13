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Тысячелетний клад нашли в стенах Ужгородского замка (видео)

13 января, 12:17

Владимир Грисюк

На месте исследований ученые также натолкнулись на древнюю крипту

На территории Ужгородского замка найдена тысячелетняя средневековая монета – денар Кальмана. Закарпатские археологи утверждают, что она была отчеканена на рубеже XI–XII столетий в королевстве хорватов и венгров.

На месте исследований ученые также натолкнулись на древнюю крипту, где хоронили представителей знати рода Другедив, которым принадлежала крепость и город до конца XVII века. Внутри здания обнаружены старинные артефакты: крестик, застежки, медальон и сабля шестнадцатого века.

Сюжет Ирины Каминской Видео: Сегодня

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"Это наиболее ранняя средневековая монета, обнаруженная на территории Ужгородского замка во время археологических исследований", – рассказал кандидат исторических наук Ужгородского национального университета, археолог Владимир Мойжес.

Монета сохранилась в отличном состоянии. На аверсе по кругу есть надпись, похожая на CALMAN RE (X).

В Ужгороде нашли редкую европейскую монету, которой около 1000 лет
Фото: Mukachevo.net

Преподаватели местного университета вместе со студентами на территории Ужгородского замка сейчас подробно исследуют руины церкви Святого Юрия.

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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видео сокровища монеты клад

Источники: Сегодня , mukachevo.net

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