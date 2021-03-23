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У Кейт Миддлтон появился новый титул

23 марта, 15:50

Элина Пелешенко

Ранее такой титул был только у принцессы Дианы

О том, что поклонники королевской семьи они любят Кейт Миддлтон известно всем. В прошлом году ее уже назвали самой стильной в Британии, а сейчас она получила неофициальный, но важный титул от британцев. Ранее этого удостаивалась только принцесса Диана.

Как пишет Daily Express, Кейт Миддлтон назвали "Детской принцессой". Такое звание ей дали по аналогии с титулом Дианы Спенсер "Народная принцесса".

Британцы отметили, что герцогиня Кембриджская многие годы помогает малышам и всегда трогательно общается с ними при любой возможности.

Кейт Миддлтон с детьми / Фото: twitter.com/byroyalpress

Кейт Миддлтон с детьми / Фото: twitter.com/byroyalpress

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Кейт Миддлтон с детьми / Фото: twitter.com/byroyalpress

В период пандемии Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, чаще остальных членов королевской семьи совершала как онлайн, так и реальные выходы в свет. Деятельность Кейт в основном связана с детьми и их психологическим здоровьем.

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