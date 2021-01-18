У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

Помните фото, на котором Надя Дорофеева и Вова Дантес целуются, стоя у водопада? Такой же снимок сделали Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые тоже отдыхают на Бали.
Супруги поделились впечатляющим кадром в Instagram.
"Этот каскадный водопад невозможно обойти стороной! Особенно влюбленные обязаны заехать для фото сюда", – написала в посте Регина.
Ведущая не забыла поблагодарить за локацию Дорофееву и ее мужа.
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Мы сравнили два кадра и предлагаем вам проголосовать, у кого поцелуй у водопада получился лучше.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко чуть не утонула на Бали. Она уже давно учится серфингу, но занятия проходят нерегулярно, и поэтому она называет себя "вечным серф-учеником".
В очередной раз волны чуть не унесли ведущую на дно, но Регина смогла взять себя в руки и выплыть на безопасное пространство.
Недавно также сообщалось, что Регину Тодоренко госпитализировали на Бали.