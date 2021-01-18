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У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

18 января, 10:03

Инна Петрова

Пара позировала стоя на огромном камне

Помните фото, на котором Надя Дорофеева и Вова Дантес целуются, стоя у водопада? Такой же снимок сделали Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые тоже отдыхают на Бали.

Супруги поделились впечатляющим кадром в Instagram.

"Этот каскадный водопад невозможно обойти стороной! Особенно влюбленные обязаны заехать для фото сюда", – написала в посте Регина.

Ведущая не забыла поблагодарить за локацию Дорофееву и ее мужа.

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Мы сравнили два кадра и предлагаем вам проголосовать, у кого поцелуй у водопада получился лучше.

Чье фото лучше?

Напомним, что ранее Регина Тодоренко чуть не утонула на Бали. Она уже давно учится серфингу, но занятия проходят нерегулярно, и поэтому она называет себя "вечным серф-учеником".

В очередной раз волны чуть не унесли ведущую на дно, но Регина смогла взять себя в руки и выплыть на безопасное пространство.

Недавно также сообщалось, что Регину Тодоренко госпитализировали на Бали.

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Регина Тодоренко Надя Дорофеева

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