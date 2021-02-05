"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

Также артист рассказал, сколько его мать платит за коммунальные услуги

Певец Виктор Павлик, который рассказал про свою родную сестру в Москве, признался, почему не помогает финансово своей 80-летней маме.

Оказалось, что мать Виктора, Александра Григорьевна, не хочет брать у сына деньги. По словам Павлика, его матери хватает на проживание ее пенсии, часть которой она откладывает на собственные похороны.

"У моей мамы пенсия – примерно 1500 гривен, 800 из которых она платит за газ, еще 100-200 гривен – за еду и телефон. Помощь брать не хочет! Я говорю: "Мама, давай хоть тебе счет пополню", а она: "Нет, сынок". Я помню, что втихаря ей пополнял счет", – признался Виктор в интервью DOROTYE.

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/viktorpavlik Реклама

Виктор признался – по словам его матери, на еду она тратит совсем немного, и даже иногда дает отложенные деньги своим правнукам. Напомним, у Виктора есть двое детей – Александр и Кристина. Третий ребенок, сын Павел, умер в августе прошлого года. Также у артиста есть внуки.

Совсем скоро 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз станет отцом – его 26-летняя супруга Екатерина Репяхова ждет первенца. Пара недавно рассказала, как назовет малыша.