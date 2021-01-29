У певца Тимы Белорусских нашли 2 кг гашиша. Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Артист хранил наркотическое вещество у себя дома в Минске

Известного белорусского певца, 22-летнего Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша в Минске. Теперь он находится под домашним арестом, сообщает Mash.

Сообщается, что гашиш Тима хранил в своей квартире и не планировал его распространять.



"Статья 328, рэпер (его настоящая фамилия Морозов) и два килограмма веселья. Артист держал гашиш прямо у себя дома. Сбыт не планировал, так — чисто для себя и друзей подогреть. Но кто-то сдал назад, парня стали проверять, версия подтвердилась. 10 января его задержали, 12-го был арест, сейчас Белорусских под домашним. Грозит до пяти лет", – говорится в сообщении.

В комментарии Daily Storm представитель артиста подтвердила эту информацию, а вот сам Тима ее опровергает.

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Тима Белорусских Видео: https://t.me/Lshot

Тима Белорусских – известный белорусский певец и рэп-исполнитель. Одна из его самых известных песен – "Мокрые кроссы", которую артист выпустил в 2018 году. Настоящее имя Тимы- Тимофей Морозов. Парень родился в Минске.

Напомним, известный американский рэпер Lil Wayne был обвинен в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мы также сообщали, что вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф за мошенничество.