У Светланы Лободы диагностировали COVID-19

Певица Светлана Лобода, которая потребовала от пластического хирурга 172 тысячи долларов за фейковое видео, получила свой подтвержденный тест на COVID-19. Артистка призналась, что предпринимала серьезные меры безопасности, но в итоге все равно заразилась.

В своем Instagram-аккаунте 38-летняя певица опубликовала снимок ног в постели и сообщила, что вынуждена перенести свой концерт в Барвихе.

Светлана Лобода заразилась коронавирусом / Фото: instagram.com/lobodaofficial Реклама

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", – написала певица.

Ранее Лобода рассказала, как Пугачева помогла ей после скандала на российском шоу.