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У Юлии Началовой после ее смерти родился второй ребенок – СМИ

19 января, 14:01

Элина Пелешенко

В Сети заговорили о сыне артистки, родившемся после ее смерти

У певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, оказывается, есть сын. Мальчик родился после смерти артистки. Об этом сообщает Super.ru.

Юлия Началова и ее последний возлюбленный судья Вячеслав Кудря мечтали о совместном ребенке. Из-за проблем со здоровьем артистка не могла самостоятельно выносить малыша. Пара рассматривала вариант искусственного оплодотворения. После нескольких попыток остался неиспользованный биоматериал.

Юлия Началова и Вячеслав Кудря / Фото: Instagram

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Вячеслав Кудря решил исполнить их общую мечту – стать родителями. Ребенка выносила суррогатная мать. Воспитанием малыша занимается возлюбленный Началовой. Отмечается, что семья артистки принимает участие в жизни мальчика.

Напомним, у Юлии Началовой от брака с футболистом Евгением Алдониным осталась дочь Вера, которой сейчас 14 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Сети появилась последняя песня певицы.

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