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Убийство 30-летней давности до сих пор будоражит умы

20 января, 12:14

Дарина Алексеева

Смотрите на OLL.TV

"Твин Пикс" вышел в далеком 90-м году, но до сих пор нравится зрителям

Сегодня, 20 января, гений мистификации Дэвид Линч отмечает 75-летие. И если вы уже смотрели лучшие фильмы режиссера, то самое время вернуться к шедевральному сериалу "Твин Пикс", который можно пересматривать бесконечно на OLL.TV. Согласитесь, не зря же вопрос "Кто убил Лору Палмер?" стал одним из самых популярных в истории телевидения.

"Твин Пикс" / Фото: Скриншот из YouTube

Интересные факты о сериале "Твин Пикс":

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"Твин Пикс" / Фото: themoviedb.org

Ранее состоялась премьера интересного сериала по Стивену Кингу – "Противостояние".

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сериалы oll.tv Твин Пикс Дэвид Линч

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