Убийство 30-летней давности до сих пор будоражит умы

"Твин Пикс" вышел в далеком 90-м году, но до сих пор нравится зрителям

Сегодня, 20 января, гений мистификации Дэвид Линч отмечает 75-летие. И если вы уже смотрели лучшие фильмы режиссера, то самое время вернуться к шедевральному сериалу "Твин Пикс", который можно пересматривать бесконечно на OLL.TV. Согласитесь, не зря же вопрос "Кто убил Лору Палмер?" стал одним из самых популярных в истории телевидения.

"Твин Пикс" / Фото: Скриншот из YouTube

Интересные факты о сериале "Твин Пикс":

Реклама

Сериал получил целых три "Золотых глобуса" и шесть номинаций на "Эмми"

Прототипом Лоры Палмер была Мерилин Монро, биографию которой хотели экранизировать Дэвид Линч и Марк Фрост, но не смогли получить права;

Сценарий сериала держался в строгом секрете. Было снято несколько сюжетных линий и даже актеры, игравшие в проекте, не знали чем все закончится;

В оригинальном сценарии не было персонажа Мадлен Фергюсон, кузины Лоры Палмер. Дэвид Линч был настолько впечатлён игрой Шерил Ли, что захотел продолжить с ней сотрудничество при создании новых серий;

В 2007 сериал был включен журналом Time в число "Лучших ТВ-шоу всех времён";

"Твин Пикс" / Фото: themoviedb.org

В третьем сезоне к сериалу присоединились Моника Белуччи, Наоми Уоттс, Джеймс Белуши, Аманда Сейфрид, Тим Рот, Майкл Сера и другие именитые актеры;

Диалоги в Красной комнате были заучены и произнесены актерами в обратном порядке, что позволило им звучать потусторонне при прокрутке звуковой дорожки с конца в начало.

Ранее состоялась премьера интересного сериала по Стивену Кингу – "Противостояние".