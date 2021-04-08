Участниц голой фотосессии в Дубае поместили в тюрьму – СМИ

Девушек, которые принимали участие в "голой" фотосессии на балконе одного из отелей в Дубае, поместили в тюрьму. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

Ранее сообщалось, что девушек депортируют из ОАЭ. Теперь же, по предварительным данным, модели помещены под стражу.

"Все задержанные обвиняются в хранении, производстве и распространении порнографических материалов.

Прокурор Дубая заявил, что задержанные девушки имели гражданство Украины и Молдовы. По предварительным данным, порнографические материалы снимались для израильского порносайта", – говорится в сообщении.

Реклама

Модели в ОАЭ / Фото: Mirror