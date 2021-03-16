Участница "Евровидения" от РФ: "Первое слово, которое я выучила в России — черножопая"

Многие в России были против того, чтобы на конкурсе страну представляла таджичка

Недавно стало известно, что Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа. В обществе неоднозначно отреагировали на это событие – одни поддержали артистку, другие были возмущены таким поворотом событий.

Многих поклонников "Евровидения" и россиян смутили песня и национальность Манижи. Артистка впервые прокомментировала скандал, сообщает СтарХит.

"Первое слово, которое я выучила в России — черножопая. На полном серьезе! Я пришла домой и в шутку произнесла его при маме, совершенно не понимая, что оно означает. После этого мама пошла в садик, поговорила с воспитателями, с девочкой, которая мне это сказала. В итоге мы с этой девочкой даже подружились", — призналась артистка.

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Манижа / Фото: instagram.com/manizha

Манижа также отметила, что не понимает травли в свою сторону: "Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чем думаю".

Ранее мы рассказывали, почему одни любят, а другие ненавидят участницу "Евровидения" от России – Манижу.