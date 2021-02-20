Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

В субботу, 20 февраля, на телеканале "Украина" во время пятого эпизода грандиозного шоу "Маска", которое покинула еще одна звезда, одна из участниц довела Андрея Данилко до слез. Звездный детектив не сдержал эмоций во время трогательного выступления Розы.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипер-шоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

Роза

Фото: телеканал "Украина"

Знаменитость, которая скрывается в невероятном костюме выбрала для пятого выпуска "Маски" хит группы Ласковый май – Белые розы. В новом звучании композиция вызвала разные эмоции у присутствующих, но особенно зацепила Андрея Данилко.

Роза

Фото: телеканал "Украина"

Кто мог замаскироваться в этом образе – большая загадка. DZIDZIO считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова же убеждена, что Роза – это Алина Гросу. Данилко же сказал, что четко узнает голос Надежды Мейхер.

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К слову, ранее Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу. Он признался, что из-за постоянных размышлений о том, какие звезды могут скрываться в этих удивительных образах, рано или поздно ему потребуется помощь профессионала.

Мы также писали, что Андрей Данилко на шоу "Маска" станцевал под собственный хит.