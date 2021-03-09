Версія українською
$ 27,71
33,08

Ученые нашли эффективный способ справиться с одиночеством

9 марта, 18:01

Анна Ковпак

Одиноким людям часто не хватает смысла в жизни

Ежедневные ритуалы помогают людям справиться с одиночеством. Это выяснили ученые Калифорнийского и Восточно-Китайского педагогического университетов, опубликовав свое исследование в SAGE Journals. А чтобы подбодрить себя или своих близких, можно просто подобрать им что-то интересное с нашего календаря подарков на март.

Ученые говорят, что одиноким людям часто не хватает смысла в своей жизни. А их исследование показывает, что ритуальное поведение, то есть то, что человек делает изо дня в день, может уменьшить чувство одиночества за счет увеличения смысла жизни.

Читайте также: Как бороться с негативом в самый депрессивный месяц в году

Исследователи говорят, что это должно быть что-то легкое, например: заваривание кофе с корицей на завтрак, обед с любимой тарелки или прогулка по вечерам с собакой. Ученые отмечают, что сложные ритуалы, которые человек будет заставляет себя совершать ежедневно, не помогут в борьбе с одиночеством.

К слову, самый ощутимый смысл жизни у многих, не только одиноких, людей появляется в ожидании Нового года. Этот праздник дает людям возможность почувствовать себя частью общности с другими людьми.

Реклама

Создавая и совершая свои маленькие и ежедневные ритуалы, люди могут избавиться от чувства одиночества и обрести смысл жизни, заверяют ученые.

История одинокой жизни Катрин Денев – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как легко пережить весеннюю депрессию: жизненные истории и советы психолога.

Новости на эту же тему:

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых Как развить сексуальность и получать лучшие оргазмы Как легко пережить весеннюю депрессию: жизненные истории и советы психолога Как полюбить себя и свое тело: шесть проверенных способов
психология одиночество

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Украинская певица позировала в душе без одежды (фото)
Латвия временно приостанавливает использование AstraZeneca
Ніколь Шерзінгер показала струнку фігуру в купальнику