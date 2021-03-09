Ученые нашли эффективный способ справиться с одиночеством

Одиноким людям часто не хватает смысла в жизни

Ежедневные ритуалы помогают людям справиться с одиночеством. Это выяснили ученые Калифорнийского и Восточно-Китайского педагогического университетов, опубликовав свое исследование в SAGE Journals. А чтобы подбодрить себя или своих близких, можно просто подобрать им что-то интересное с нашего календаря подарков на март.

Ученые говорят, что одиноким людям часто не хватает смысла в своей жизни. А их исследование показывает, что ритуальное поведение, то есть то, что человек делает изо дня в день, может уменьшить чувство одиночества за счет увеличения смысла жизни.

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Исследователи говорят, что это должно быть что-то легкое, например: заваривание кофе с корицей на завтрак, обед с любимой тарелки или прогулка по вечерам с собакой. Ученые отмечают, что сложные ритуалы, которые человек будет заставляет себя совершать ежедневно, не помогут в борьбе с одиночеством.

К слову, самый ощутимый смысл жизни у многих, не только одиноких, людей появляется в ожидании Нового года. Этот праздник дает людям возможность почувствовать себя частью общности с другими людьми.

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Создавая и совершая свои маленькие и ежедневные ритуалы, люди могут избавиться от чувства одиночества и обрести смысл жизни, заверяют ученые.

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