Ученые нашли невероятный клад в древнем храме царицы (фото)

Все эти артефакты могут повлиять на понимание истории Египта

50 деревянных саркофагов, а также папирусы, статуи и погребальные маски обнаружили египетские археологи на территории крупного некрополя в Саккаре, что находится к югу от Каира. Они раскопали 4200-летний храм, посвященный царице Нейт, жене фараона Тети, правевшего Египтом 3000 до нашей эры.

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс сообщил, что ученые также нашли могильные колодцы, гробы и мумии, относящиеся к Новому царству. Все эти артефакты могут повлиять на знание относительно того периода, уверен он.

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Участок Саккара является частью некрополя в древней столице Египта Мемфисе, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы, а также меньшие пирамиды в Абу Сир, Дахшур и Абу Рувайш. Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.

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К слову, ранее в этом же некрополе (Саккара в Гизе) археологи нашли еще 59 саркофагов с мумиями примерно 2600-летней давности. Внутри одного из них были мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами.

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Кроме этого, группа ученых из Гарвардского университета вскрыла древнеегипетский саркофаг возрастом около 3000 лет.