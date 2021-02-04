Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)

Об этой истории даже сняли документальный фильм

Мужчина встретился с точной виртуальной копией своей умершей жены, которую для него создали ученые из Южной Кореи. Об этой истории сняли документальный фильм под названием "Я встретил тебя".

51-летний вдовец Ким Чон Су после смерти жены сам воспитывает пятерых детей. Когда же он узнал о телевизионном проекте, где можно встретить онлайн-клонов близких людей, то решил принять в нем участие.

Сюжет Анны Басовой Видео: Сегодня

Сначала дети Ким Чон Су были против, но в итоге поддержали инициативу отца. Виртуальную копию его умершей супруги создавали полгода. В конце концов мужчине удалось погулять с ней в саду и даже станцевать.

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Фото: телеканал "Украина"

Напомним, 29-летний Эзли Йозоф на свадьбе у приятеля внезапно встретил своего "клона". Двойники были одинаково одеты, пришли на свадьбу в красных поло, носили очки с черной оправой, и оба оказались лысыми.

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Кроме этого, мы рассказывали о 27-летнем парне из Великобритании, который сделал операцию по увеличению ягодиц, чтобы быть похожим на американскую звезду Ким Кардашьян.