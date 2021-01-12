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Как правильно почистить манго и как его есть – инструкция

12 января, 17:39

Ирина Маслова

Разрезать мякоть плода нужно с помощью ножа, придерживая фрукт вилкой

Пока все обдумывают, как красиво и правильно по этикету украсить новогодний стол, узнаем, как правильно нужно есть манго. А вдруг его подадут к столу на десерт? И если вам кажется, что все так просто, то это не совсем так. Вместе с экспертом делового и светского этикета Юлией Юдиной узнаем все тонкости.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

"Когда-то один мой знакомый, увидев поданные к столу манго целиком, трагично произнес: "Не любят гостей в этом доме, ох, не любят!". Ну а если серьезно, то действительно – лучший способ подачи манго к столу: без косточки, почищенным от кожуры, нарезанным на дольки и охлажденным".

Когда манго подан порезанным

/ Фото: Depositphotos

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Едим его, в этом случае, так:

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А если все таки случилась "нелюбовь" и подали манго целым к столу, на общем фруктовом блюде, то

Здесь узнаете, как правильно по этикету есть ананас.

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