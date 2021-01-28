Учимся правильно есть спагетти — с помощью одной вилки

Спагетти. Казалось бы, за последние лет десять мы смогли побороть себя и наконец-то научились с ними справляться. Речь идет не об их приготовлении, а о том, как правильно их есть, и, будем откровенны, не сконфузиться. И если даже с пиццей, еще с одной гордостью итальянской кухни, возникают трудности, то что говорить о длинных-предлинных спагетти? Эксперт светского и делового этикета – Юлия Юдина – указала на главные ошибки и рассказала, как все-таки правильно есть спагетти.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

"Не любить итальянскую кухню невозможно! Как, впрочем, и Италию! Сегодня будем разбираться с самым, пожалуй, распространенным направлением итальянской кулинарии. Итак, любителям пасты посвящается. Видов пасты великое множество, равно, как и соусов, подходящих исключительно только к тем видам пасты, для коих они созданы. В Италии придают большое значение таким сочетаниям, а рецептуру соусов хранят, аки семейные реликвии. Употребление спагетти, из всех видов пасты, пожалуй, самое сложное. Для начала давайте оговорим сразу, что спагетти – это основное блюдо, а не гарнир", – говорит Юлия Юдина.

Как правильно подавать спагетти?

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Подается блюдо, как правило, в специальной тарелке – с углублением и большими полями. И это не только дань традиции, а и удобство этикетного использования. В странах постсоветского пространства очень часто можно встретить сервировку блюда со спагетти – вилкой и ложкой. Такая сервировка считается удобной, однако не классически итальянской. Тем не менее мы не можем проигнорировать ее.

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Как следует есть спагетти – вилкой и ложкой?

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Вы, немного отодвинув общую порцию спагетти, упираетесь узким краем ложки в тарелку. Ложку держим в левой руке, вилку в правой. Вытянув 2-3 нитки спагетти, накручивайте их на зубцы вилки. Происходит это действие непосредственно на ложке. Ложка служит как бы дополнительной платформой. Получив заветный клубок из нитей, отправляем его в рот с вилки, а не с ложки! Не сложно, но требует навыка.



В Италии из столовых приборов допустимо пользоваться только вилкой, помогать себе ложкой считается дурным тоном. Вилку держат в правой руке, необходимо захватить вилкой несколько ниток пасты и аккуратно накрутить их на вилку, опираясь на край тарелки. Если начинать с середины тарелки, то моток пасты может получиться слишком большим. Старайтесь, чтобы моточек пасты был маленьким, и вы могли бы без труда отправить его в рот.

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А если паста с соусом из морепродуктов?

То сначала нужно захватить вилкой моллюска, а потом накрутить на вилку пасту, как бы оборачивая моллюска.

Если моллюски в ракушках, то сначала их надо освободить от ракушек с помощью вилки и ножа, а ракушки положить на специально поданную тарелку.

"Не удержусь заметить, что в эпоху Возрождения паста уже была в меню итальянцев. Богатые флорентийцы употребляли ее с сахаром и дорогими специями, уже пользуясь вилкой, которая в Италии, кстати, была известна примерно с Х века. Бедные же сословия довольствовались либо одной пастой, либо пастой в сопровождении таких скромных ингредиентов как чеснок, сыр или овощи. Спагетти бедный люд ел руками, поднимали высоко над головой, виртуозно закручивали и отправляли в рот, при этом умудряясь совершенно не запачкаться", – рассказывает Юлия Юдина.

Здесь узнаете, что такое аперитив и дижестив, а также – о правилах этикета, связанных с ними.