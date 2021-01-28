Удачный 2021-й: 5 простых дел, которые стоит сделать уже сейчас

Не бойтесь мечтать, ведь для тех, кто мечтает, нет ничего невозможного!

2020 год был очень интересным, но непростым. Чтобы забыть обо всех проблемах прошлого и провести 2021 год на волне приятных впечатлений и больших планов, стоит уже в январе сделать пять простых дел, которые придадут уверенности в счастливом будущем.

1. Составьте список хороших событий прошлого года

Вам может казаться, что прошлый год прошел ужасно и вы не успели сделать ничего из запланированного. Это неудивительно, ведь людям свойственно больше внимания обращать на негатив, чем на позитив.

Чтобы не впасть в отчаяние, выполните простое упражнение: составьте список хороших событий, которые произошли с вами в 2020 году. Просмотрите фото на телефоне, перечитайте заметки, переписку ― и вы удивитесь, сколько всего полезного и приятного удалось сделать.

2. Избавьтесь от вещей, которыми не пользовались в 2020 году

Ревизия старой одежды, мебели, аксессуаров и гаджетов поможет освободить жизненное пространство. Поэтому подумайте, к чему вы не прикасались в течение последнего года и какие вещи не вызывают положительных эмоций. Соберите их, подарите, продайте или отдайте на благотворительность. В результате вы наведете порядок у себя дома, да еще и пользу кому-то принесете.

3. Позаботьтесь о здоровье легких

Избегайте курения — это снизит риск заболевания дыхательных путей, в частности рака легкого. Притом опасно для здоровья человека, как активное курение, так и пассивное.

Узнайте больше об этом недуге, его возможных симптомах, лечении и группах риска на сайте Года осведомленности о раке легкого*. Не забывайте придерживаться здорового образа жизни и регулярно посещать врача, даже если у вас нет жалоб на здоровье.

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4. Укрепите отношения с дорогими вам людьми

В 2020 году у многих из нас было больше ссор, обид и негативных эмоций, которые разрушают отношения и истощают психику. Давайте оставим все неурядицы в старом году и будем наслаждаться приятным общением. Сделайте первый шаг к примирению с теми, с кем ссорились или не могли найти общий язык. Попробуйте и увидите, как искренняя беседа снимет внутреннее напряжение и дорогие люди станут чуть счастливее.

5. Сделайте то, на что не решались в 2020 году

Купите то, о чем давно мечтали, даже если эта вещь не имеет никакой практической ценности. Порадуйте себя чем-нибудь, что раньше казалось слишком дорогим или неуместным. Найдите время для хобби, которое давно вас интересует, решитесь на отчаянный поступок, о котором захочется рассказать всему миру, и больше занимайтесь тем, что действительно любите. Не откладывайте на следующую неделю или месяц, будьте смелыми прямо сейчас, чтобы новогодние чудеса случались все 365 дней.

Храните этот список новогодних дел, не забывайте выполнять каждый пункт и увидите, как жизнь изменится к лучшему. И главное ― не бойтесь мечтать, ведь для тех, кто мечтает, нет ничего невозможного!

*Год осведомленности о раке легкого — это информационный проект, цель которого повысить уровень знаний украинцев о раке легкого, его профилактике и лечении.

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