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Удивляем гостей в Старый новый год: оригинальные блюда с рецептами

11 января, 13:12

Ирина Маслова

Они разнообразят традиционный праздничный стол

Остался последний "рывок" – достойно и вкусно встретить Старый новый год. Конечно, на столе будет традиционная кутья и вареники с сюрпризом, но помимо этих прекрасных блюд можно постараться и приготовить что-нибудь незабываемое. Ниже найдете несколько прекрасных идей.

Салат с фасолью и говядиной

Фото: instagram.com/elena_food_blog/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком на 10 мин.
  2. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде, остудить, мелко нарезать.
  3. Нарезать отварную говядину, перец, зелень и чеснок.
  4. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить маслом и уксусом, перемешать.
  5. Дать настояться минимум 30 мин.

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Закуска из крабовых палочек

Фото: instagram.com//natafood.blog

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сыр и отварные яйца натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, зелень. Заправить массу майонезом.
  2. Развернуть каждую крабовую палочку. Выложить немного сырной начинки и равномерно распределить по всей поверхности, оставляя около 2 см свободными с одного края, чтобы удобнее было сворачивать.
  3. Если крабовые палочки плохо разворачиваются и рвутся, можно опустить каждую в горячую воду на несколько секунд или подержать над паром, тогда их можно будет легко и аккуратно развернуть.
  4. Аккуратно свернуть в трубочку так, чтобы начинка оказалась внутри.
  5. Порезать рулетики и выложить в тарелку. Сверху можно украсить зеленью.

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Печеночный торт

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Фото: instagram.com/greenpie_ru

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить и обжарить лук в оливковом масле около 5 минут, пока лук не станет золотистым.
  2. Отправить лук в блендер, добавить к нему муку, яйца, молоко, соль, перец и куриную печень.
  3. Взбить все ингредиенты в жидкое однородное тесто в блендере.
  4. Разогреть сковороду и жарить блины на среднем огне, периодически добавляя оливковое масло, по 1 минуте с обеих сторон.
  5. Когда тесто для блинов закончится, сделать соус. Выдавить в небольшую миску весь чеснок и смешать его с майонезом. Сформировать торт. Сверху покрыть соусом и украсить укропом.
  6. Перед подачей поставьте торт в холодильник на 30 минут.

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Свинина с вишневым джемом

Фото: instagram.com/grandnatura/

Ингредиенты


Способ приготовления

  1. Мясо посолить, сделать надрезы решеткой по диагонали, глубиной около 3-4 мм.⁣⁣⠀
  2. Смешать джем, мед и лимонный сок.⁣⁣⠀
  3. Смазать кисло-сладким соусом поверхность куска. В каждый ромб вставить по гвоздике.⁣⁣⠀
  4. Запекать в духовке 45-55 минут при 180 градусов.⁣⁣⠀

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Мандариновый пирог

Фото: instagram.com/yummy.alice/

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Ингредиенты

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Способ приготовления⠀⠀⠀

  1. Очистить и разрезать мандарины на кружочки 5-10 мм толщиной. Форму для выпечки смазать растопленным маслом и уложить в нее мандарины.
  2. Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйцо и перемешать.
  3. Влить молоко и снова все смешать до однородного состояния, вылить тесто в форму на мандарины.
  4. Выпекать 35 мин при температуре 180 градусов.

Здесь собраны рецепты салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

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