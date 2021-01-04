Уход за кожей от Джей Ло: как певица выглядит без мейка в 51 (видео)

Дженнифер Лопес, которая в невероятном костюме от Balmain выступила на Times Square, поделилась видео, где показала, как она выглядит без макияжа.

Звезда решила провести для поклонников мастер-класс по ухода за кожей. Для этого она использовала продукцию из своей новой линии JLo Beauty.

В ролике, опубликованном на официальной странице Лопес в Instagram, она сняла макияж на камеру и показала, как на самом деле выглядит без каких-либо продуктов.

Певица Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер призналась, что на создание ее собственной косметики ушли годы, и она очень рада появлению этой продукции.

Сперва певица смыла косметику очищающим средством, затем нанесла увлажняющую сыворотку на чистое лицо, а третьим шагом стал крем.

К слову, ночной уход за кожей отличается от дневного не многим, однако во втором варианте требуется использовать больше средств.

Очищать и увлажнять кожу необходимо, но также важно помнить о защите от солнца. Используйте кремы с УФ-фильтрами не только летом. Конечно, в пасмурную погоду этим правилом можно пренебречь, но помните, что солнце старит кожу в любое время года.

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