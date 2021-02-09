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Украина впереди: какой уникальный формат использовали на Ukrainian Fashion Week

9 февраля, 16:38

Анна Ковпак

Ирина Данилевская рассказала, как прошла Украинская неделя моды

В Киеве завершилась Украинская неделя моды. Впервые за 23 года она прошла в цифровом формате, без зрителей. За 4 дня показали 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров. К слову, недавно прошла и первая кутюрная Неделя моды в 2021 году.

Как прошли показы без зрителей – узнавала телеведущая Юлия Галушка в утреннем информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24", расспросив обо всем главу оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирину Данилевскую.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

По словам Ирины Данилевской, диджитальный формат для Ukrainian Fashion Week не новый, ведь ранее они уже тестировали видеопоказы и прямые трансляции.

В то же время, Украина оказалась впереди, говорит Данилевская, ведь руководство Ukrainian Fashion Week предложило новый и совсем уникальный формат, который они назвали phygital.

Глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская / Фото: скриншот

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Таким образом в Мыстецком арсенале, который стал съемочной площадкой, снимали видео с подиума. Ролики с показов могут увидеть все желающие в любой точке мира.

А с другой стороны на Ukrainian Fashion Week пригласили представителей различных украинских медиа, чтобы работать вместе над показом. Таким образом любой канал, сайт, издание получил свой эксклюзив с того, что происходило на подиуме Мыстецкого арсенала.

Какие дизайнеры участвовали в показах и как они проходили – смотрите детальнее в сюжете:

Тем временем идет активная подготовка к 14 февраля. Мы выяснили, как провести День святого Валентина с "изюминкой".

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мода стиль Ukrainian Fashion Week

Источники: Сегодня , facebook/UkrainianFashionWeek

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