Украинцы и россияне не смогли поделить борщ под видео порнозвезды Саши Грей

Известная порноактриса, стримерша и писательница Саша Грей показала на видео, как готовит традиционный украинский борщ. Ролик под названием "Может ли Саша Грей приготовить борщ?" она опубликовала на своем канале в YouTube.

Интересно, что в комментариях сразу разгорелся скандал. Пользователи Сети начали ожесточенно спорить, чей же на самом деле борщ – украинский или русский? Сама Грей заявила, что это украинское блюдо, но его причисляют и к русской национальной кухне.

"Саша, у тебя все отлично получается, но борщ – это украинское блюдо", – заявил украинский кулинар Евгений Клопотенко.

"Ну, что же вы, Саша! Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ – украинское национальное блюдо, а не русское. Точно также, как и Крым", – написал Владимир Коваль.

"Как тебе не стыдно, Саша. Борщ – это украинская кухня, а не российская", – отметил Михаил Голубь.

Сторонники "российского борща" тоже молчать не стали.

"Борщ – блюдо восточных славян, а не какого одного народа", – уверен Андрей Островерхов.

"Крым наш и борщ наш! Молодец, Саша!" – написал Сергей Иванов.

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"Блин. Она же в начале ролика сказала, что это украинское блюдо! Почему налетели с криком, что борщ – это Украина?", – поинтересовался Григорий Баканов.

Рецепт борща от Саши Грей

Для приготовления блюда Саша Грей использовала все стандартные ингредиенты, однако добавила кое-что и от себя – пасту и кориандр, например.

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Кроме того, знаменитость пожаловалась, что пыталась найти буханку черного хлеба для аутентичности, но в США купить его очень сложно, а если и получится, то он все равно не будет иметь ничего общего с "оригиналом".

Напомним, ранее 37-летний американец Киллиан Деро Гоффман из Нью-Йорка возмутился вывеской заведения общественного питания в США, принадлежащего гражданам РФ, где было указано, что борщ – это российское блюдо. Мужчина подал в суд иск о намеренном обмане потребителей и доказал, что указанная в меню информация не соответствует действительности.

К слову, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами.