Украинка с 15-м размером груди засветилась на фото в нижнем белье (фото)

Украинская модель с 15-м размером груди Инна Горячковская "засветилась" на фото в нижнем белье. Откровенный снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Модель также показала, как провела свой первый день в спортзале. Во время тренировки она занималась на беговой дорожке.
Горячковская предстала перед подписчиками в Сети в обтягивающих лосинах, полосатой майке и светлых кроссовках.
Блогерша вспомнила, что один ее знакомый любит говорить, что зал – это стимул, после которого не хочется есть котлеты, так как сильно устаешь. По словам Инны, она действительно ничего не хочет.
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Фигура девушки впечатляет!
Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу.
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