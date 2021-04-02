Украинка с самыми большими в мире скулами сделала кубики на прессе и убрала жир за 160 тысяч грн

Блогерша Анастасия Покрещук, которая на прошлой неделе сделала три новых пластических операции, похвасталась результатами.

Известная как девушка с "самыми большими скулами в мире", 30-летняя Анастасия продолжает "совершенствовать" себя и на этот раз избавилась от жира, а заодно и сделала заветные шесть кубиков на прессе. Не в зале, а под ножом у пластического хирурга в Турции. Анастасия Покрещук так и заявила, что хочет есть бургеры и торты, а не ходить в зал или худеть. Теперь девушка показала в Instagram, как выглядит промежуточный результат после операции.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/_just__queen_

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По словам Анастасии, у нее сейчас отек, поэтому окончательный результат будет видео через некоторое время. При этом рельеф уже заметен.

Также она сделала липофилинг ягодиц и липосакцию.

Скриншот Instagram

Все три операции обошлись Анастасии Покрещук в 4950 евро (около 162 тысяч гривен).

Скриншот Instagram

Ранее украинка "с самыми большими скулами в мире" показала свои зубы без виниров.