Что посмотреть на Рождество: "Украина 24" покажет грандиозный концерт "Як звучить Україна"

Уже через несколько дней украинцы будут праздновать особенный для всех праздник – Рождество. К этому дню на телеканале "Украина 24" для зрителей подготовили праздничный рождественский концерт "Як звучить Україна", автором идеи и продюсером которого выступила руководитель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ и народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Мы решили узнать больше интересных подробностей о концерте и поделиться с вами, что особенного подготовили звезды.

Елизавета Ясько / Фото: пресс-служба

Елизавета, расскажите, чем концерт впечатлит и, возможно, даже удивит зрителей?

Концерт отличается тем, что, во-первых, мы услышим все нам знакомые с детства традиционные украинские колядки, во-вторых, они будут звучать в джазовой обработке в исполнении Международного оркестра Свободы (International Freedom Orchestra). Будет особая магическая атмосфера праздника, которая, я искренне верю в это, объединит большинство зрителей за семейным столом, а тем, кто сам или сама отмечает, даст хоть немного больше душевного тепла и радости.

"Як звучить Україна" – особенный проект для меня, ведь то, во что я верю – искусство. Я уверена, что традиции и национальный культурный код отражены в наших песнях, которые в современном звучании могут объединять украинцев, несмотря на все политические и социальные турбулентности.

Как возникла идея создания именно такого телеконцерта?

Я всегда верила в силу искусства в политике и международных отношениях. Я была соорганизатором и ведущей первого концерта под МИД в поддержку политических заключенных в 2015 году, также проводила культурно-дипломатические мероприятия, направленные на продвижение Украины в Оксфорде, на сессиях Генассамблеи ООН, во время референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах. Также я снимала документальные фильмы, которые представляли украинскую тему за рубежом.

Как ни странно, карантин и пандемия показали каждому, что для него или нее важно. Лично меня он заставил вернуться к тому, что греет сердце и душу, к тому, во что веришь, – к искусству. С первых недель карантина я начала работать над музыкальными планами, которые помогут объединить нашу страну. Я основала фонд Yellow Blue Strategy, который будет заниматься продвижением украинской культуры. Создан Международный оркестр Свободы (International Freedom Orchestra), руководителем которого стал мой отец Олесь Ясько (скрипач, народный артист Украины). А в последние месяцы 2020 у меня появилась идея проекта "Как звучит Украина".

Елизавета Ясько и Alyosha / Фото: пресс-служба

Расскажите, что символизирует название телеконцерта?

Наша страна прекрасна своей полифоничностью, так как ее территория была местом для проживания разных народов с аутентичной культурой. Музыка в разных регионах звучит по-особому, однако мы до сих пор не очень хорошо знаем, как именно. Я верю, что 6 января мы услышим колядки, которые нас объединяют. Мы услышим, как звучит Украина в разных регионах, и почувствуем это сердцем.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна" / Фото: пресс-служба

Символично то, что в концерте принимают участие исполнители и музыканты, которые родом из разных уголков Украины. Голоса и звуки Украины – это то, что делает нас уникальными на Земле. Мы должны услышать самих себя, тогда нас услышат и в мире.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна" / Фото: пресс-служба

Кого из украинских звезд мы увидим на сцене? Что они подготовили для зрителей к празднику?

Автор идеи и продюсер – я. Также в творческое руководство проекта входят гуру в своих сферах – это Ахтем Сеитаблаев, Дмитрий Саратский, Руслан Сабриев, Шевкет Сейдаметов.

Ахтем Сеитаблаев / Фото: пресс-служба

6 января в эфире телеканала споют колядки и щедривки Кристина Соловей, Tayanna, Jerry Heil, Тарас Тополя ("Антитела"), Алеша, Олег Скрипка и группа "ВВ", Анастасия Багинская, Дмитрий Шуров (Pianoboy) и группа "Алиби", Эльзара Баталова, а также Камерный девичий хор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Н.В. Лысенко. Всех зрителей ждет сюрприз: два уникальных произведения, посвященных Крыму и Донбассу.

Pianoboy / Фото: пресс-служба

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Песни будут исполнены в уникальных аранжировках авторства Дмитрия и Александра Саратского. В ряде номеров для зрителей будет играть Международный оркестр Свободы, который был создан под эгидой "Yellow Blue Strategy". Философия коллектива – продвижение ценности свободы за музыку в Украине и за рубежом.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна" / Фото: пресс-служба

Два номера телеконцерта посвящены особенным для Украины регионам – Крыму и Донбассу. Какой основной посыл этих номеров и чем они важны?

В этот день нам важно помнить о членах нашей большой семьи, а Крым и Донбасс – ее неотъемлемая составляющая. Для меня оккупация Крыма и Донбасса – больная тема, как и для каждого патриотического украинца. Мы желаем счастливого Рождества нашим согражданам, вынужденно находящимся на оккупированных территориях. Крым и Донбасс – это украинские территории, которые можно вернуть, однако это еще люди, сердца и разум которых тоже необходимо возвращать в сторону Украины. Считаю, что без продвижения культурного единства нам не вернуть людей. Я искренне верю, что 6 января в 21:00 на оккупированных территориях так же будет звучать концерт "Как звучит Украина".

Jerry Heil / Фото: пресс-служба

Без свободных, деокуппированных Крыма и Донбасса Украина несоборная – это птица с перебитым крылом. Произведения, посвященные Крыму и Донбассу, напомнят всей стране, что мы помним об этих краях и хотим их освободить. Мы помним и любим людей, которые там живут и ждут возвращения сине-желтых флагов.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна" / Фото: пресс-служба

Почему, по Вашему мнению, для украинцев важно видеть и слышать музыкальное культурное разнообразие Украины?

Потому что это помогает нам жить вместе и строить счастливую Украину. Также это ломает миф о наших скромных культурных достижениях. Более того, это интересно и познавательно, это учит любить и уважать достояние всей Украины. Каждая новая записанная и исполненная песня – дополнительный кирпичик в наш культурный храм. Мы и не догадываемся, как много мы имеем сокровищ от прошлых поколений. Этим сильна Украина, и об этом необходимо говорить на весь мир.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна" / Фото: пресс-служба

Какое место занимают традиционные украинские песни в праздновании Рождества?

Рождество – это о радости от рождения Спасителя и утверждении веры в вечную жизнь. Когда человеку радостно, он хочет петь, танцевать, веселиться, чтобы передать свою радость другим. В прошлом, когда не было телевидения, интернета и даже книг было мало, именно народные обряды, костюмы, песни закрепили представление о том, каким должно быть наше Рождество. И сегодня колядки достаточно активно поют в рождественский период.

Бекстейдж с концерта "Як звучить Україна" / Фото: пресс-служба

В чем уникальность украинской традиционной музыки на мировом уровне?

Украинцы – миролюбивый и скромный народ, который имеет множество достижений, однако это не всегда умеет показывать. Несмотря на это украинская песня уже завоевала мировую славу. Чего стоит только история создания "Щедрика". Дирижер Украинской республиканской капеллы попросил у Николая Леонтовича разрешение выполнить его произведение однажды на сцене, несмотря на нежелание композитора, а затем исполнил ее в 400 концертах по всему миру. Мировая пресса разнесла славу "Щедрика" и Украины, европейцы аплодировали "Щедрику" стоя. Так мир услышал уникальную украинскую песню, которая звучит более 100 лет и является символом Рождества и новогодних праздников. Эта мелодия вошла в историю.

Группа "Антитела" / Фото: пресс-служба

Почему стоит посмотреть концерт всей семьей?

Потому что концерт подарит радость от знакомых мотивов колядок. Вы увидите наших известных и знакомых исполнителей в очень интересных и праздничных образах. Джазовые обработки, оркестр, хорошее настроение и ощущение рождественского чуда! Не пропустите 6 января, 21 час, "Як звучить Україна".

Елизавета Ясько / Фото: пресс-служба

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