Украинский борщ: рецепты со свининой, курицей и говядиной

Классический украинский борщ. Ну вот сложно найти человека, который хотя бы раз не готовил нашу национальную кулинарную гордость. Поэтому и рецептов его очень много. Кто-то любит борщ с курицей, кто-то не представляет себе никакого другого борща – только со свининой. А кто-то предпочитает классический украинский борщ с говядиной. Ниже собраны рецепты блюда, а также советы – как сделать ваш борщ еще вкусней.

Борщ с курицей

/ Фото: Pixabay

Ингредиенты

Свежая капуста – 300 г

Картофель – 3 шт.

Куриное бедро (или другое мясо на кости для бульона) – 400 г

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст. л

Масло подсолнечное

Соль

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Способ приготовления

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Налить в кастрюлю холодную воду, положить мясо и поставить на средний огонь. Периодически снимать пену. После закипания оставить на час-полтора. Выложить на сковороду мелко нарезанный лук, морковь, свеклу (можно на терке). Можно налить масла. Обжарить около 7 минут, периодически помешивая. Затем добавить томатную пасту и жарим 5 минут. После того, как бульон сварился, достать мясо из кастрюли. Положить нашинкованную капусту. Затем минут через 7 добавить нарезанный соломкой картофель. Пока овощи варятся, отделить мясо от кости, разрезать небольшими кусочками и отправить в борщ, посолить. Добавить заправку и перемешать. По желанию можно добавить лавровый лист и свежую зелень. Накрыть крышкой и варим 5 минут.

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Борщ со свининой

/ Фото: freepik.com

Ингредиенты

Свинина – 300 г

Ребра свиные – 500 г

Фасоль белая – 1 ст.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Свекла – 3 шт.

Капуста – 1 кг

Масло растительное – 50 мл

Укроп, петрушка сушеная – 1/2 ч. л

Лавровый лист – 4 шт.

Паприка, кориандр молотый – 1 ст. л

Соль по вкусу

Перец душистый горошком – 7 шт.

Способ приготовления

В кастрюлю положить свиные ребра, свинину, фасоль. Налить 3 л воды, довести до кипения, снять пенку и варить на медленном огне под крышкой 1 час. Вынуть из бульона мясо и ребрышки. Отделить мясо от костей и нарезать свинину небольшими кусочками. Подготовить овощи, очистить от кожицы. Картофель и лук нарезать кубиками. Морковь и свеклу натереть на крупной терке. Капусту нашинковать. В бульон к фасоли опустить картофель. Варить 7 минут. Добавить в кастрюлю капусту и варить 10 минут, добавить мясо, перемешать и варить 10 минут. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить на среднем огне лук до мягкости. Добавить в морковь и жарить на среднем огне до мягкости моркови. Затем – свеклу, перемешать и тушить на медленном огне до готовности свеклы. В заправку добавить лавровые листики, перец горошком, соль, молотую паприку, молотый кориандр, сушеные петрушку и укроп. Перемешать и тушить 3 минуты. Переложить заправку в кастрюлю и перемешать. Варить 7 минут. Убрать с огня, накрыть крышкой и дать настояться 30 минут.

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Борщ с говядиной

/ Фото: Pixabay

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Ингредиенты

Говядина на кости – 700 г

Морковь, лук, свекла – 2 шт.

Томатная паста – 2 ст. л

Капуста – 500 г

Картофель – 2-3 шт

Замороженный укроп

Чеснок – 1 зуб.

Сахар – 1 ст. л

Сливочное масло – 100 г



Способ приготовления

Говядину промыть и цельным куском поставить варить. Варить говядину 1.5 часа, так она будет нежной. На терке натереть морковь, свеклу и мелко нарезать 2 луковицы. В глубокой сковородке разогреть растительное масло и добавить 100 г сливочного масла, можно убрать сковородку с огня и растопить масло, чтобы оно не стало подгорать. В сковородке обжарить лук и морковь до золотистой корочки и добавить свеклу. Все перемешать и добавить половину половника говяжьего бульона. По желанию заправку можно посолить по вкусу и томить под крышкой 10 минут до испарения воды. Убрать заправку с огня и держать под крышкой. Когда мясо станет мягким в течении 1.5 часов после его закипания, выложить на доску и нарезать небольшими кусочками. Если воды стало мало, можно добавить кипяченой воды, до нужного уровня. Отправить мясо в кастрюлю до закипания. Крупными кубиками нарезать картофель. Капусту нарезать тонкой соломкой, так капуста быстрее окрасится и станет мягкой. Добавить капусту с картошкой к мясу и сразу же можно добавить заправку. На медленном огне варить под крышкой. Добавить соль по вкусу. За 5-10 минут до готовности добавить натертые 2-3 зубчика чеснока и ложку сахара без горки.

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Как сделать борщ еще вкуснее

/ Фото: Depositphotos

Бульон

Для борща нужен наваристый бульон, поэтому берем только мясо на кости и варим 2-2,5 часа. Готовый бульон нужно процедить, даже если вы вовремя сняли пенку и он выглядит прозрачным.

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Закладка ингредиентов

Это крайне важно, чтобы все ингредиенты идеально гармонировали и были приготовлены до нужной консистенции, не переварились: картофель – капуста – заправка из овощей.

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Пассеровка

Обжариваем свеклу, затем лук и морковь до мягкости, чтобы их консистенция стала более нежной, а вкус и аромат сильнее раскрылся. Не допускайте образования "корочки". Чтобы овощи не подгорали, можно добавлять воду или бульон из кастрюли необходимости.

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Цвет

Чтобы не потерять цвет, свекла не варится в бульоне, а готовится отдельно. К пассерованным овощами добавляем томатную пасту и уксус. Он нужен для того, чтобы овощи не потеряли цвет, а также, чтобы сохранить все вкусовые качества.

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Сахар

10 г сахара на всю кастрюлю – и вкус борща раскроется еще сильнее.

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Приправы и пряности

Для ароматного борща идеально подойдет лавровый лист и перец горошком.

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Чесночная заправка

Готовим ее отдельно, а затем просто перемешиваем с борщом. Варить чеснок в борще или томить с морковью и луком – неправильно. При долгой термической обработке вкус чеснока ухудшается.

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